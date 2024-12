En un festival de goles, Racing perdió con Estudiantes de La Plata y no pudo quedar a tiro de Vélez

Racing Club de Avellaneda perdió 5-4 con Estudiantes de La Plata, en condición de local, en el marco del partido postergado de la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol y se quedó fuera de la lucha por el torneo.

En el partido disputado en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el uruguayo Sebastián Boselli abrió el marcador a los 2 minutos del partido, Maximiliano Salas lo empató a los 22 y Santiago Solari lo dio vuelta a los 37.

En el complemento, Nazareno Colombo en contra marcó el 2-2 a los 6 minutos y Tiago Palacios adelantó al ´Pincha´ a los 14. Guido Carrillo aumentó la ventaja a los 23 minutos. Luciano Vietto marcó en dos oportunidades para Racing a los 32 y 40 pero, a los 41, Pablo Cetré puso el quinto para los platenses.

Con este resultado, los de Gustavo Costas quedaron fuera de la lucha por el torneo a falta de dos fechas para el final. El sábado 7 de diciembre desde las 21.15, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades por la anteúltima fecha de la Liga Profesional.

Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez vuelve a la victoria tras siete fechas. En la próxima jornada del torneo, visitará a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra a las 19.15 del lunes.

En el marco festivo de los hinchas por la conquista de la Copa Sudamericana, el ´Pincha´ sorprendió a todos y abrió el marcador con el gol del uruguayo Sebastián Boselli. Tras un preciso tiro de esquina diestro de José Sosa, la pelota cayó en el primer palo donde el defensor a préstamo de River metió un gran frentazo inatajable para el arquero Gabriel Arias.

A los 21, la ´Academia´ llegó al empate con el gol de penal de Maximiliano Salas. Tras un gran cambio de frente de Gabriel Rojas, el defensor Facundo Rodríguez metió un planchazo en el pecho de Salas que terminó convirtiendo desde los doce pasos con un gran remate cruzado.

Racing no se quedó de brazos cruzados y fue por más, alcanzando su cometido a los 36 minutos con el tanto de Santiago Solari. Tras un buen tiro de esquina desde la izquierda del uruguayo Gastón Martirena, la pelota cayó en el primer palo donde el ex Defensa y Justicia cabeceó y puso el 2-1.

En el inicio del complemento, Estudiantes de La Plata llegó al empate tras un desborde a pura velocidad del colombiano Alexis Manyoma. El joven extremo cafetero se sacó de encima a Marco Di Cesare por la derecha, metió el buscapié con la fortuna de que rebotó en Nazareno Colombo y terminó metiendo la pelota dentro del arco de Arias.

El empate de los platenses fue un baldazo de agua fría para Racing y el ´Pincha´ se aprovechó de este golpe, poniendose en ventaja a los 14 minutos con el gol de Tiago Palacios. Tras un lateral y una serie de rebotes, la pelota le quedó al ex Platense en el vértice derecho del área, recortó para adentro y definió al primer palo poniendo el 3-2.

A los 23, Estudiantes de La Plata aumentó la ventaja con el tanto de Guido Carrillo. Tras un gran centro cruzado del paraguayo Santiago Arzamendia al palo derecho, Manyoma se la sirvió de cabeza a Carrillo y el delantero cabeceó cruzado inflando la red de un estático arquero Arias.

Racing descontó a los 32 minutos con el gol de Luciano Vietto. Tras un gran desborde de Gabriel Rojas por la derecha, el defensor ex San Lorenzo metió el buscapié con la fortuna de que el rebote dio en Adrián Martínez y le quedó servida al ex Atlético de Madrid para que le dé de primera y ponga el 4-3.

La ´Academia´ llegó al empate con un golazo del propio Vietto a los 40 minutos. Tras un gran centro al área, el delantero cordobés metió una gran chilena en el área y clavó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Matías Mansilla.

Sin embargo, Estudiantes de La Plata sacó rápido del medio y abrió la pelota hacía la izquierda para el colombiano Edwin Cetré que desbordó a fondo por ese sector, metió un buscapié y, nuevamente, la pelota se desvió en el uruguayo Martirena y se terminó metiendo con fortuna en el palo derecho de Arias.

Síntesis

Racing Club de Avellaneda: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata: Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Enzo Pérez, Santiago Ascacibar, José Sosa, Tiago Palacios, Alexis Manyoma; Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 2m. Sebastián Boselli (E); 22m. Maximiliano Salas (R); 37m. Santiago Solari (R)

Goles en el segundo tiempo: 6m. Nazareno Colombo en contra (E); 14m. Tiago Palacios (E); 23m. Guido Carrillo (E); 32m. Luciano Vietto (R); 40m. Luciano Vietto (R); 41m. Edwin Cetré (E)

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Santiago Quirós por Marco Di Cesare (R); 11m. Johan Carbonero por Santiago Solari (R) y Martín Barrios por Bruno Zuculini (R); 17m. Gabriel Neves por Joaquín Tobio Burgos (E) y Guido Carrillo por José Sosa (E); 25m. Edwin Cetré por Alexis Manyoma (E) y Pablo Piatti por Tiago Palacios (E); 29m. Luciano Vietto por Maximiliano Salas (R), Baltasar Rodríguez por Juan Nardoni (R) y Román Gómez por Eric Meza (E).

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Echenique.

Racing festejó la Copa Sudamericana con su gente tras la derrota ante Estudiantes

La comisión directiva de Racing Club organizó un festejo especial, posterior a la derrota histórica 5-4 ante Estudiantes de La Plata, para que los jugadores puedan celebrar con los hinchas la Copa Sudamericana obtenida hace dos semanas en la capital paraguaya de Asunción.

Este miércoles en un horario incómodo para llegar al recinto, los hinchas de la ´Academia´ se hicieron presentes en el estadio Presidente Perón para alentar a Racing ante Estudiantes de La Plata en la búsqueda de recortar distancia con Vélez, el líder de la Liga Profesional, pero, además, para festejar la Copa Sudamericana obtenida hace dos sábados en Asunción.

Si bien la derrota 5-4 ante Estudiantes de La Plata golpeó un poco los ánimos de los hinchas, estos igual se quedaron a presenciar el festejo que tenía preparado la dirigencia racinguista con la presencia del plantel campeón de la Supercopa 1988 y los jugadores que conquistaron la Copa Sudamericana 2024, ambos torneos ante Cruzeiro de Brasil.

Luego de la aparición de los dos planteles, quién tomó la palabra fue el entrenador Gustavo Costas que, además, fue parte del equipo que ganó el torneo internacional en 1988 y recibió el famoso ´saco de campeón´ de Racing que utilizó Juan José Pizzuti cuando comandó a la ´Academia´ a ser campeón de la Copa Libertadores 1967 y de la Copa Intercontinental del mismo año.

“Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a este grupo espectacular. Chicos que dejaron el alma por esta camiseta y se mataron. La verdad, estoy contento como ustedes. Yo amo este club” empezó declarando el director técnico que volvió a darle un título internacional a Racing tras 36 años.

Además, Costas dejó un mensaje ambicioso para el futuro racinguista: “La alegría que viví en esa semana, a pesar que desde Corinthians que no dormí casi nada. Lo había dicho, mis hijos me puteaban porque decía que íbamos a ganar la Sudamericana pero, como hincha, yo sabía que Racing necesitaba algo internacional para llegar a lo más alto y hay que seguir. No hay que conformarse con la Sudamericana, hay que ir por más”.

“A Racing hay que cuidarlo. Estemos juntos porque, cuando estuvimos juntos, logramos un millón de cosas como salvar el club. Así que estemos juntos, que nunca nos dividan” concluyó el entrenador previo a un show del artista ´Pepo´ que, también, tocó en la previa de la final ante Cruzeiro.