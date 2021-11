Guaraní, con presencia argentina, gana y se afianza arriba en Paraguay

Guaraní, con presencia argentina, se impuso esta noche por 2-1 a River Plate, resultado que le permitió subirse a la punta del torneo Clausura del fútbol de Paraguay, al continuar la 16ta. Fecha

En el estadio Rogelio Livieres de Asunción, el equipo local venció con los tantos marcados por el arquero uruguayo Federico Cristóforo en contra de su valla y Josué Colman.

El conjunto vencedor, que reúne 34 unidades en la clasificación, contó con los concursos del arquero Gaspar Servio (ex Banfield e Independiente Rivadavia Mendoza) y del defensor Guillermo Benítez (ex Argentinos Juniors y Estudiantes de Buenos Aires).

Por su lado, Libertad, el conjunto que dirige el DT bonaerense Daniel Garnero (ex Independiente y Arsenal) y con un gol del argentino Alexander Barboza (ex Defensa y Justicia), empató 2-2 con Sportivo Luqueño.

En el equipo de Luque se desempeñaron Walter Ortiz (ex Flandria), Rodrigo Castro (ex Atlético de Rafaela) e Iván Colman (ex Argentinos Juniors), mientras que para Libertad –además de Barboza- también jugaron Leonel Vangioni (ex River) y Bautista Merlini (ex Defensa y Justicia), según el sitio ABC Color.

En el anticipo jugado en la noche del viernes, 12 de Octubre igualó sin goles con Guaireña. Mañana se jugarán los partidos Sol de América-Olimpia y Nacional-Cerro Porteño.

Principales posiciones: Guaraní 34 puntos; Cerro Porteño 31; Sol de América 22; Libertad 21; Nacional y Sportivo Luqueño 20.