Nacional, con Bergessio, ganó el clásico ante Peñarol y es el líder del Apertura uruguayo

Nacional, de Montevideo, con el delantero argentino Gonzalo Bergessio, en su formación, le ganó el clásico uruguayo a Peñarol, por 2-0, en condición de local, y es el líder del torneo Apertura, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la novena fecha del certamen.

El delantero uruguayo Brian Ocampo anotó a los 26 minutos de la segunda etapa y Camilo Cándido a los 39 del mismo período, para festejar la sexta victoria del equipo montevideano en el actual certamen.

El mediocampista Andrés D'Alessandro (ex River Plate e Internacional de Porto Alegre, Brasil), ingresó en la segunda etapa, y en el equipo visitante fueron suplentes Damián Musto (ex Rosario Central) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tijuana, de México).

Con el resultado, Nacional marcha en el primer lugar del torneo de primera división del fútbol uruguayo, con 20 puntos, y Peñarol sigue sexto con 14 unidades.

En el otro partido que se disputó en la jornada, Sud América, dirigido por el DT argentino, Claudio Biaggio, se impuso ante Deportivo Maldonado (con dos goles argentinos), por 3-1, como visitante.

Los argentinos Tomás Andrade (ex River Plate), que abrió el marcador para la visita de tiro penal a los 15 minutos de la primera etapa, y Pablo Mouche (ex Boca Juniors y San Lorenzo), también desde los 12 pasos a los 45 del mismo período, comvirtieron los dos primeros tantos de Nacional, y Marcos Camarda completó el marcador a los 11 minutos de la segunda etapa.

El delantero uruguayo Lucas Fernández descontó para Deportivo Maldonado a los 33 minutos del complemento.

Integraron el equipo inicial de Deportivo Maldonado, Tomás Conechny (ex San Lorenzo), Washington Lafuente, el arquero Danilo Lerda (ex Talleres, de Córdoba) y Hernán Toledo (ex Vélez Sarsfield).

Mañana el certamen continuará con los partidos entre Progreso-Plaza Colonia (a las15) y Cerrito-Rentistas (17:15).

El martes 6 de julio la novena fecha cerrará con el encuentro que jugarán, desde las 15, Liverpool y Montevideo Wanderers.

=Posiciones=

Nacional, 20 puntos; River Plate (U) y Plaza Colonia, 17; Liverpool (U), 16; City Torque, 15; Peñarol y Wanderers (U), 14; Deportivo Maldonado, 12; Cerrito y Cerro Largo, 11; Fénix (U) y Sud América, 10; Rentistas, 8; Progreso, 7; Boston River, 4 y Villa Española, 3.