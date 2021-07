Rosario Central venció a Vélez con un golazo de Vecchio en el descuento

Rosario Central venció 1-0 a Vélez Sarsfield con un golazo del capitán Emiliano Vecchio en el tercer minuto de descuento, en un emotivo encuentro jugado esta tarde en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional Socios.com.

El local sufrió el desgaste de la doble competencia en el complemento, luego del partido que le ganó a Deportivo Táchira, de Venezuela, el jueves en esta misma cancha por 1-0 y también con gol de Vecchio, y sufrió el partido en el complemento, cuando Vélez lo superó pese a contar con un hombre menos por la expulsión de Damián Fernández a los 36 minutos del primer tiempo.

Central y Vélez se repartieron el primer tiempo, con un mejor comienzo visitante hasta que el local lo emparejó a los 15 minutos y lo dominó en el final, sobre todo a partir de la expulsión del lateral derecho velezano Damián Fernández por doble amonestación.

Vélez llegó de entrada con un buen zurdazo de Brizuela que Juan Romero salvó al córner y Central respondió a los 14 minutos con un violento derechazo de Damián Martínez que Lucas Hoyos sacó al córner en el primer palo, tras un tiro libre de Vecchio que peleó y ganó Almada en el área.

El lateral derecho visitante Damián Fernández fue amonestado por una fuerte falta sobre Damián Martínez y a los 36 minutos vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por una plancha sobre Luciano Ferreyra.

Central volvió a llegar dos minutos después con un buen centro de Zabala que Martínez remató de taco, pero a las manos del arquero, y a los 43 Zabala remató y salvó Hoyos, tras un centro de Damián Martínez.

El local volvió a llegar en el descuento con un centro de Martínez que cabeceó Caraglio y la pelota le pegó en una mano al ingresado De los Santos, cuando iba hacia el arco, en un penal que Fernando Rapallini no sancionó cuando correspondía hacerlo, a pesar de que el defensor estaba de espaldas, porque salvó el gol.

Vélez se paró mejor en el complemento porque se defendió bien en su campo,y salió rápido de contraataque, generando las llegadas más claras como una respuesta de Orellano que Romero salvó al córner y un zurdazo de Álvarez junto al poste izquierdo.

La visita volvió a llegar con un tiro libre del ingresado Mancuello que Romero salvó arrojándose hacia atrás, y volvió a lucirse al taparle el remate en el rebote.

Central respondió con varias llegadas claras en el final, que lo hicieron merecedor de la victoria, como un remate de Ávila en la base del poste derecho, tras un cabezazo de Ojeda salvado por Hoyos.

Vélez volvió a llegar a los 30 minutos cuando Tarragona la tiró afuera, tras un buen anticipo de Nazareno Romero al ingresado Torrent, y a los 35 cuando el arquero Romero le ganó un mano a mano a Orellano.

Y el local volvió a acercarse con tres llegadas claras en el final: Hoyos salvó al córner un cabezazo de Ávila a los 45 minutos, otro de Caraglio y un derechazo de Vecchio en el descuento.

Hasta que en el tercer minuto de prórroga el ingresado Alan Marinelli mandó el enésimo centro desde la derecha, el también suplente Francesco Lo Celso se la bajó de pecho a Vecchio y el gran capitán la paró y la cacheteó de derecha, para cruzarla abajo, junto al poste izquierdo del arquero, en el golazo que definió el partido, como había hecho el jueves en la victoria sobre Táchira, por la Sudamericana.

Rosario Central ganó sus primeros tres puntos del torneo, venció a Vélez después de cinco partidos -con cuatro derrotas y un empate-, se tomó revancha de la final perdida por la Copa Maradona y redondeó una semana histórica, en la que avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Sudamericana, con dos golazos del capitán Emiliano Vecchio.

- Síntesis -

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Veccho y Luciano Ferreyra; Luca Martínez Dupuy y Milton Caraglio. DT: Cristian González.

Vélez: Lucas Hoyos; Damián Fernández, Miguel Brizuela, Lautaro Gianetti y Nazareno Romero; Ricardo Álvarez, Jerónimo Poblete, Lucas Orellano y Lucas Janson; Nicolás Garayalde y Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 45+3' Vecchio (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Matías De los Santos por Janson (V); 15' Federico Mancuello por Álvarez (V) y Sergio Uribarri por Garayalde (V): 18' Alan Marinelli por Luciano Ferreyra (C); 30' Fernando Torrent por Damián Martínez (C), Francesco Lo Celso por Zabala (C) y Alejo Véliz por Martínez Dupuy (C); 37' Juan Lucero por Tarragona (C) y 40' Agustín Bouzat por Nazareno Romero (V) y 45' Rafael Sangiovani por Ojeda (C).

Amonestados: Tarragona (V). Blanco, Damián Martínez, Zabala y Almada (C).

Incidencia en el primer tiempo: 36' expulsado Damián Fernández (V).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Gigante de Arroyito, de Rosario Central.