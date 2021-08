Zielinski: "Siempre me gusta enfrentar a los equipos grandes"

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, no confirmó el equipo que recibirá el domingo a Boca Juniors por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) pero el regreso del volante Manuel Castro por Nahuel Estévez sería la única variante con relación al equipo que ganó en Santiago del Estero (2-1), de visitante, el lunes pasado.

"Esta clase de partidos siempre te da un mensaje para saber donde estás parado. No le doy importancia a la racha de Boca, siempre es un equipo competitivo juegue quien juegue con un buen plantel y un gran cuerpo técnico. Siempre me gusta enfrentar a los equipos grandes", expresó el entrenador.

Zielinski como entrenador se enfrentó 12 veces a Boca y la del domingo será la primera como técnico del "Pincha". Sus números marcan tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

El "Ruso" habló de los once goles que convirtió el equipo en cinco fechas, de los cuales siete fueron de visitante: "en los clubes que he estado, mis equipos han estado entre los más goleadores. Soy de la línea de Bilardo, por eso me interesa mucho que el esfuerzo siempre esté, que no se guarden nada , pero también me interesa jugar bien al fútbol", analizó.

El entrenador se refirió al plantel que armó Estudiantes: "tenemos un equipo con muchas más alternativas, con jugadores que han venido y se están poniendo bien. Eso es importante a futuro porque va a haber una mayor competencia en el plantel".

En otro tramo de la conferencia puntualizó: "no siempre analizo el partido por el resultado. Siempre hemos sido competitivos, a veces hemos sido mas vistosos y otras veces no tanto".

"A veces se puede jugar bien sin ser vistoso. Somos uno de los equipos que intenta mejorar y siempre hemos tratado de ser competitivos y mejorar. Siempre la búsqueda va a estar", concluyó.

El plantel se entrenó hoy por la mañana en City Bell, volverá a trabajo este sábado en horario matutino y luego el cuerpo técnico definirá la lista de convocados.

El equipo titular será con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Jaime Ayoví y Santiago Apaolaza.