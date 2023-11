La 1-11-14: del triunfo de Milei al de Massa, de los saqueos al arroz caro

En la villa 1-11-14 del Bajo Flores, esa que suele aparecer en las noticias el narcotráfico pero que tiene más vida que sólo eso, La Libertad Avanza (LLA) fue la fuerza más votada en las primarias: 33,7%, frente a 28,5% de Unión por la Patria (UP) y 25,9% de Juntos por el Cambio (JxC), que en 16 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires ha ido armando militancia en las villas porteñas, como antes sólo tenía el peronismo u organizaciones de izquierda. Después de aquella votación se sucedieron diversos saqueos en todo el país, incluida la 1-11-14, rebautizada como barrio Padre Rodolfo Riccardelli, antiguo párroco de la zona. Fueron reflejo del malestar social, pero también del crimen organizado y de agitadores políticos. En elDiarioAR lo contamos desde el territorio y ahora volvimos a sondearlo horas antes del balojate.

En el medio ocurrieron los comicios generales, en los que la participación en la villa se elevó del 64% en las primarias al 72% y en los que se dio vuelta el resultado. Sergio Massa logró el 41,1%, frente a 31,4% de Javier Milei y 20,2% de Patricia Bullrich. ¿Qué ocurrirá hoy? “Ahora hay un rumor de saqueo para este domingo a la noche, es lo que tiene preocupados a todos”, cuenta una vecina que prefiere mantener el anonimato. De aquellos saqueos de agosto ya no se supo nada más. Sí había un rumor que de provincia, de Malvinas Argentinas, querían venir a tomar la parte donde está la feria de (calle) Bonorino que funciona los domingos. Eso se informó en una reunión y entonces en ese sector se aumentó la seguridad“, agrega.

“Aquí en lo económico es una catástrofe”, cuenta la vecina, que atiende un comedor. “Los artículos de primera necesidad no se pueden comprar. El paquete de azúcar está a $1200; el arroz también subió. No se puede. La carne directamente ya no se compra. Es mejor ir al comedor: ahí la gente se multiplicó demasiado. La fruta y las verduras ya son un lujo”, describe el panorama.

En el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre se registró efectivamente que se encarecieron alimentos populares como el arroz, un 35%; los fideos, un 32%; la lechuga, el 40%; el tomate, el 24% y el azúcar, el 15%. En las grandes cadenas de supermercados explican que faltó arroz por una mala cosecha y la harina, que ya había aumentado los meses anteriores, terminó impactando en los tallarines. Ante esa escasez, el Gobierno autorizó incrementos excepcionales del 60% por fuera de Precios Justos, que ajusta al 5% mensual. Así fue que el producto reapareció en las góndolas. En el caso de las pastas, los fabricantes recurrieron al viejo truco de lanzar nuevos productos con algún aditamento adicional para esquivar los controles de precios.

Ante las remarcaciones y la campaña electoral, la militancia peronista está más activa que antes de las primarias de agosto en la 1-11-14. “Aquí está dividida la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta, el Movimiento Evita y La Cámpora”; cuenta la vecina que trabaja en el comedor. “Pero ahora es como que se van juntando para Massa”, apunta a una alianza del jefe de Gobierno porteño con su ex amigo y actual ministro de Economía. “En la primera votación aquí era muy poca la militancia de Milei. Ahora sí aparecieron, pero los locales que abrieron están en las casas de los narcos. Mandan todo el tiempo videos por los grupos de WhatsApp. Nuestros hijos, que votaron a Milei en agosto, se van dando cuenta de que es mejor seguir con Massa. Los dos son malos, pero Massa es el menos malo”, analiza y describe el panorama de las drogas: “Aquí aumentaron mucho los fisuras. Hay mucho lío con ellos, nadie se ocupa, es un tema de nunca acabar. La Gendarmería empezó hace 20 días a reventar las negocios de droga, lo hacen a partir de las 3 de la madrugada. Dicen que reventaron todo, que llevaron a varios presos, aquí ya no los dejan vender. Por eso los pibes que están en el consumo andan como locos, no saben de dónde van a comprar. Si la consiguen dicen que esta carísima. Están todos desesperados.”

“La gente está con la cabeza en sobrevivir”, cuenta Alejandra López, encargada del comedor San Jorge y que milita con Bullrich y Jorge Macri. “No pueden pensar en otra cosa. Una a veces quiere ponerse a hablar y sacar otros temas, pero la gente está indignada, cansada de siempre lo mismo. Mucha gente que está de acuerdo con Milei no lo dice. Es casi lo mismo que pasaba antes con el PRO. Si alguien estaba a favor de (Mauricio) Macri en su momento, no lo decía porque la gente se ponía muy violenta con que iba a privatizar, va a hacer esto o lo otro. Los partidarios -se refiere a los peronistas- se nota que salen a la cancha. Hace tres meses no los veías. Sólo estaban en algún recorrido político por la villa, se mantenían muy al margen. Hoy sí están haciendo en las unidades básicas más trabajo social”, describe Alejandra, atareada por estas horas para ayudar a una madre, Ivana, con dos hijos de 5 y 7 años, a la que se le incendió la casa de dos piezas, perdió el dormitorio entero y ahora duerme en la habitación donde trabaja como costurera. Alejandra anda buscando donaciones de materiales de la construcción para levantarle otra vez el cuarto a Ivana y sus nenes. Preocupaciones más urgentes para ella que el balotaje de hoy.

AR/MG