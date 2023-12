Aportes privados para el balotaje: Techint financió a Milei y Massa recibió dinero de 13 contribuyentes

En este diario adelantamos el pasado viernes que en la Unión Industrial Argentina (UIA) se hablaba del apoyo de grandes empresas como Techint a Javier Milei, a contramano de la mayoría de los empresarios fabriles temerosos de su anhelo de apertura económica. Decíamos que eran versiones incomprobables. Pero este lunes La Libertad Avanza inscribió en la Cámara Nacional Electoral a Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, una constructora del grupo de Paolo Rocca, como aportante de $20 millones a su campaña en segunda vuelta. Y este jueves lo comprobó y publicó el periodista Leandro Renou en Página/12.

Más allá de la crítica de Milei a la obra pública y a su propuesta de reemplazarla por iniciativas privadas, que fue cuestionada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Techint lo prefiere antes que a Sergio Massa. Ya en la primera vuelta había apoyado a Patricia Bullrich con mucho más ímpetu dinerario, $56 millones. Rocca, dueño de la segunda mayor fortuna de la Argentina, tampoco anduvo mal con el gobierno actual: le proveyó los caños y construyó el gasoducto Néstor Kirchner, la principal obra de esta gestión, y con él su petrolera Tecpetrol y las otras están pudiendo producir más gas. Pero el empresario italiano residente en la Argentina quiere un gobierno aperturista que dé una vuelta de página con el kirchnerismo.

El discurso que ofreció ayer Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) fue del agrado de Techint, por ejemplo. “Nuestro país arrancó el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Ahora estamos en el puesto 130 al tipo de cambio paralelo. Argentina era un paraíso. Ahora tenemos 40% de pobres y 10% de indigentes. Esto nos pone a las puertas de la peor crisis. En ese sentido llamamos a la población sobre qué tipo de sociedad quiere. Qué valores quieren abrazar”, dijo.

Milei continuó con su arenga: “Los dos modelos en pugna nos hace enfrentar sobre sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria. Si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento. Si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que hicieron grande el país. Nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Tenemos la democracia liberal y enfrente la versión donde se lleva todo puesto. El miedo no conduce a nada. Genera parálisis. Si se paraliza la gente el que gana es este modelo decadente. El ajuste va a recaer en las partidas donde roban los políticos. No sobre la gente de bien. No se dejen robar. No importa que hace cien años nos vienen robando. Hay que rebelarse. Es ahora”. Sin embargo, en el grupo de Rocca no cayeron bien la insistencia de ayer de Milei de congelar las relaciones diplomáticas con Brasil y China, y eso que el magnate siempre critica al gigante asiático por la competencia que supone y coincide en que la Argentina debe alienarse con Occidente.

En la Cámara Nacional Electoral, sólo figuran por ahora dos aportantes para la segunda vuelta para La Libertad Avanza: una es la empresa de Techint y otro es un joven llamado Marcos Rodrigo Ledesma, que puso nada más que $1.500 por transferencia de Mercado Pago.

Del lado de Massa hay 13 financiadores registrados para el balotaje. Entre sus principales aportantes en esta etapa está el correo privado Sixstar Courier S.A., que preside Fernando Kolln, secundada por Matías Yanguas, con $15 millones; la fabricante de acero inoxidable y aleaciones Volpor SA, que encabeza Ricardo Luis Gómez, con $2 millones; y Unlimited Cargo SRL, de transporte internacional, propiedad de Juan Mele, con $15 millones. Los otros 10 contribuyentes son de montos menores.

Todavía queda tiempo para informar otros financiadores. Claro que además de los registrados se sabe que estas campañas política siempre se financian también con aportantes no declarados que envían bolsos con dinero o pagan por su cuenta los distintos gastos que requieren los políticos para sumar votos, desde encuestas hasta actos y viajes.

AR /DTC