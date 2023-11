Cierres de campaña: Milei se muestra en el corazón de Córdoba y Massa encabeza una presentación simple, sin multitudes

Equipo que gana no se toca, se dice en el fútbol: Sergio Massa ganó la elección presidencial de primera vuelta y le sacó 7 puntos a Javier Milei. Como el ministro de Economía no sacó más del 45% de los votos ni más del 40% con una diferencia de más de 10 puntos sobre su oponente, ambos se enfrentarán este domingo en el balotaje. Pero esa victoria del postulante de Unión por la Patria (UP) parece haberlo llevado a repetir en las formas el cierre de campaña que realizó el jueves anterior al 22 de octubre.

Será una presentación simple, según pudo saber elDiarioAR: Massa visitará la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini —una tradicional institución pública pertenenciente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que se conoce como “El Pelle”— y se mostrará rodeado de estudiantes. Será sin encabezar ningún acto multitudinario ni mucho menos, y —sobre todo— sin dirigentes políticos que puedan restar más que sumar votos, en el último día antes de la batalla final contra Milei.

Para cerrar su campaña de cara a las elecciones generales, el líder del Frente Renovador —sello que reivindicó en los últimos días para diferenciarse del kirchnerismo, en la búsqueda de un apoyo lo más amplio posible para vencer al postulante libertario— había visitado una fábrica de la ciudad bonaerense de Pilar, donde dio un discurso en un escenario de 360 grados y se mostró acompañado por trabajadores y familias. En ese marco, el candidato oficialista llamó a votar con la bandera.

Milei, en cambio, esa misma semana había protagonizado un espectacular cierre de campaña en el estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, donde dijo que “el origen de todos los males son el Estado y la casta”. Pero ese acto fue recordado, sobre todo, porque el veterano dirigente libertario Alberto Benegas Lynch (h) fue uno de los oradores y llamó a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano, tema sensible para la opinión pública —y en especial para los católicos— ya que Milei ha dicho que el papa Francisco es “el enviado del Maligno a la Tierra”.

Ahora, el postulante de La Libertad Avanza volverá a mostrarse en un escenario, con un atril desde donde le hablará a la multitud: será en el Patio Olmos, el corazón de las manifestaciones populares de la provincia de Córdoba, este jueves a las 19.

Es la segunda visita de Javier Milei a esta provincia en lo que va del año. Ese territorio le permitió al expresidente Mauricio Macri lograr el triunfo en 2015 y ahora Milei pretende consolidar una victoria categórica en la provincia que le garantice la posibilidad de dar vuelta la elección de octubre y aventajar a Massa para llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre. Son 1,8 millones de votos que están en disputa, es decir los de aquellas personas que en octubre no votaron por Massa ni por Milei.

En Córdoba gobierna Juan Schiaretti, que quedó afuera de la carrera presidencial en las elecciones generales y que no expresó su preferencia para el balotaje. Además es tierra amiga de Macri y, en una reciente recorrida por allí, el ministro de Economía se disculpó con los cordobeses por las veces que el Estado Nacional se olvidó de ellos.

