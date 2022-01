La Canasta Básica aumentó 40,5% en 2021, menos que la inflación, y una familia necesitó $76 mil para no ser pobre en diciembre

Una familia de cuatro integrantes necesitó $76.146,13 para no ser pobre en diciembre. Así lo informó el INDEC, que difundió que el índice de la Canasta Básica Total (CBT) se aceleró un 3% en el último mes del año y acumuló en 2021 un aumento del 40,5%. De esta manera, el incremento quedó 10,4 puntos por debajo del IPC (50,9%) que indicó el organismo oficial el miércoles anterior.

Por individuo adulto, el umbral de pobreza se ubicó en $24.643. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, llegó a $32.963,69 para una familia con dos adultos y dos hijos de entre 6 y 8 años. La variación con respecto a noviembre fue mayor, del 3,9%. Las subas interanuales, por su parte, estuvieron en 45,3% para la CBA, y 40,5% para la CBT.

Ambos indicadores tienen en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. En el caso de la CBT se amplían los datos de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. Ninguna de las dos canastas tiene en cuenta el eventual pago de un alquiler.

Familias que alquilan

Con estas cifras, una familia tipo propietaria de su vivienda necesitó al menos dos salarios mínimos, hoy pactado en $31.938, para superar la línea de pobreza y poco más de uno para no ser considerada indigente. Al agregar el costo de un alquiler, los ingresos mínimos requeridos casi que se duplican. Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) de diciembre, en Capital Federal la mediana de las ofertas de departamentos de dos ambientes es de $38.000 y de los de tres ambientes $60.000. Es decir, que un hogar de cuatro integrantes que alquila tuvo que haber ganado al menos $114.146 en diciembre para no ser pobre y $70.964 para no ser indigente. Medido en salarios mínimos, se necesitaron casi cuatro en el primer caso y más de dos en el segundo.

EM