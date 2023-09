Copagos en consultorios: por ahora, una minoría de médicos los cobra y la mayoría de las prepagas lo reintegra

Unas 33 asociaciones y sociedades médicas de diversas especialidades, incluidas las de traumatología, obstetricia y cirugía, anunciaron este jueves por una solicitada que sus integrantes comenzarán a cobrar $6.000 por consulta. Otras rechazaron sumarse a la medida. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría. En la Unión Argentina de la Salud (UAS), que reúne a prepagas, clínicas e institutos de diagnóstico, explican que por ahora sólo una minoría de los médicos está cobrando ese bono, sobre todo en el interior, y cuentan que la mayoría de las prepagas lo reintegran, siempre y cuando se presente la factura. Por ejemplo, Swiss Medica, Galeno y Medifé lo retornan, pero OSDE no.

Médicos cobrarán un bono por consultas de pacientes de prepagas y obras sociales con un piso de $6.000

En la UAS señalan que el atraso de los aranceles de las prepagas comenzó en 2020, cuando el Gobierno admitió un alza del 10% pese a la inflación superior al 30%, continuó en los últimos años y desde entonces se vienen desactualizando las remuneraciones que las prepagas abonan a los médicos. Históricamente, les pagaban el equivalente a medio tanque de nafta. Ahora llegan a un cuarto, unos $ 3.500. Las prepagas reconocen que los honorarios médicos caen y lo atribuyen a un “fuerte desfinanciamiento”. Citan un trabajo encargado a la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, que indica que en los últimos 12 meses las cuotas de las prepagas subieron 98%; las de los afiliados con menos ingresos que acceden a un tope en el aumento, 84%; los medicamentos se encarecieron entre 144% y 156%, según quien lo media; y los salarios de la salud privada, 125%.

En las prepagas reconocen que les pagan a los médicos 60 días después del turno, entre papeleo lógico y retrasos por el desfinanciamiento. La demora daña el bolsillo de los profesionales en tiempos en que la inflación salta al 12% mensual.

Por contrato con las prepagas, los médicos no pueden cobrar adicionales a los afiliados, salvo a los que tienen planes con copagos. Pero en el contexto actual las empresas de medicina privada están tolerando que los profesionales de su cartilla pidan el aporte, no los dan de baja. “Tienen razón y en este marco es imposible que las prepagas y obras sociales pueden resolverles el problema. Igualmente, algunos médicos, la minoría, cobran, sobre todo en el interior, y otros no. Y la mayoría de las prepapas va a devolver el 100% de la plata al socio”, sostiene un alto directivo de la UAS.

elDiarioAR consultó a 12 médicos que atienden por prepagas y obras sociales y cinco de ellos cobran copago y siete no. Todos los interrogados en el interior, en provincias como Santa Fe, Mendoza y Misiones, piden paga extra a sus pacientes. En cambio, en las clínicas no están exigiendo complementos. El Hospital Austral había anunciado que lo haría, pero a los pocos días dejó de cobrarlo. Fuentes del sector comentan que el presidente de la UAS y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, llamó al Austral para advertirle que si cobraban lo iba a quitar de la cartilla de su prepaga.

Por su parte, Ana María Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina, defendió la decisión de cobrar un bono. En declaraciones a Radio con Vos, dijo: “No me cabe duda que a la gente esto no le cae bien y no crea que no los comprendemos, pero también, las sociedades científicas tenemos que proteger a todos los miembros de la comunidad médica porque los honorarios se han ido pauperizando”. También aclaró que los médicos tienen la obligación de entregar una factura para que los pacientes puedan hacer el reclamo en sus prepagas y pedir un reintegro.

AR/MG