Los docentes universitarios perdieron más del 50% de su salario en un año, según los gremios

La secretaria general de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, afirmó este lunes que el salario de los docentes universitarios perdió en un año “más del 50 por ciento” y que en el Gobierno “no existe” voluntad de solucionar esa situación, por lo que alertó que 2025 “será un año de lucha” para ese sector.

“La voluntad política no existe, solo encontramos imposiciones y diálogos cancelados, esa es la impronta del Gobierno. Para ellos, o apoyás en todo o sos el enemigo, y hoy a la docencia universitaria la consideran como un enemigo”, dijo la dirigente gremial.

La titular del sindicato de docentes universitarios explicó en declaraciones a Radio Splendid que desde el Gobierno reconocen “un 40 por ciento de pérdida salarial, pero no alcanza con un reconocimiento, se necesitan respuestas concretas y no han existido a lo largo de este año”.

“A lo largo del año -agregó- hemos tenido reuniones con funcionarios, incluso con la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello, donde se nos ha reconocido la pérdida salarial”, pero el argumento es que “la paritaria no puede romper el axioma del déficit cero”, aunque se olvidan que “venimos de una bruta devaluación en diciembre 2023”.

Staiti afirmó que lo que pide el sector de docentes universitarios “es al menos el empate a la inflación o ganarle”.

La gremialista explicó que hoy “un salario de cargos iniciales está en 420.000 pesos de bolsillo, que es lo que cobra un docente con 20 horas de trabajo y una antigüedad de 10 o 12 años”, y añadió que este segmento abarca a “casi un 60 por ciento de la docencia universitaria”.

El comunicado de CONADU

“El día 12 de diciembre, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, envió a las Universidades Nacionales el Instructivo de Liquidación de Haberes para el mes de diciembre que contiene el 1% de incremento salarial para la docencia universitaria y preuniversitaria.

Tal como ocurriera en el mes de noviembre, el gobierno nacional decidió de manera unilateral, por decreto y desconociendo, una vez más, el ámbito paritario como la instancia para que resuelva la pérdida salarial que hemos sufrido durante este año. Además, conocido el índice inflacionario del mes de noviembre del 2,4%, el incremento impuesto del 1% continúa dejando nuestros haberes por detrás de la inflación.

Este año encabezamos las marchas universitarias más grandes de la historia y así fue que con la marcha del 23 de abril logramos el 270% de ampliación del presupuesto universitario y, en octubre, el pago de la garantía salarial para los cargos de menores ingresos en las universidades.

Además, tomamos conocimiento a través de un comunicado del pago de un bono para el sector de trabajadores no docentes, en una clara maniobra de quebrar la unidad que hemos construido a lo largo de este año. Ese bono no lo percibirá la docencia universitaria y preuniversitaria a la que no escucha y discrimina.

Está claro que plata hay, lo que el gobierno no tiene es voluntad política de sentarse a dialogar con el sector docente para resolver la recuperación de la pérdida salarial. Por ello, es que desde CONADU HISTÓRICA rechazamos las imposiciones salariales por decreto que pretende instalar este gobierno, en contra de las prácticas de buena fe negocial.

¡Exigimos paritarias ya por la recuperación de nuestro salario!“

Con información de agencias.

IG