El dólar blue trepa a $205 para la venta y alcanza un nuevo récord histórico

Cuando las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina, cuando oficialismo y oposición se disputen este domingo el control del Congreso hasta 2023, el dólar sigue generando expectativa ante el inicio de cada ronda. Este miércoles, la cotización "blue" abrió en alza y opera a $202 para la compra y $205 para la venta en la City porteña, con lo que alcanza un nuevo récord histórico.

En tono de campaña, Guzmán afirmó que Macri hipotecó el futuro del país al tomar el crédito récord del FMI

Saber más

Así, la divisa norteamericana que opera en el mercado paralelo muestra una brecha cercana al 100% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y del 90% en comparación con el dólar minorista, por lo que "hacer puré" (la transacción que resulta de comprar los dólares ahorro que se permite en el mercado formal -US$ 200 por mes y por persona-, o Dólares MEP o Bolsa, para luego venderlos en el mercado del dólar blue, en las "cuevas") sigue siendo una de las transacciones más elegidas por los ahorristas.

En tanto, la cotización del dólar oficial cerró en $105,67, con una suba de cuatro centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,3%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,3%, a $ 180,66, y a $ 180,56, respectivamente, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cuatro centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,15.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,37 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,35.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de este miércoles con un saldo negativo de alrededor de US$ 180 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 771 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 227 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 998 millones.

Con información de agencias.

IG