“Dólar de pánico”, así califican los empresarios al tipo de cambio que más usan y que superó los $900

“El dólar a $900 es caro, de pánico”, así describía ayer un ejecutivo de un banco multinacional en la apertura del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) el tipo de cambio que usan las empresas y los millonarios para girar divisas al exterior, el contado con liquidación (CCL), que este miércoles subió 8%, hasta $904. Es el dólar que toman de referencia, más que el blue o ilegal, al que también recurren algunos de ellos con sus fortunas ocultas y que se incrementó 4%, hasta $843. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), el que compran los ahorristas con fondos legales y donde más interviene el Banco Central, saltó 3,8%, a $747. En ese clima arrancó en el hotel Sheraton de Mar del Plata el 59° coloquio de IDEA bajo un lema que parecía contrastar: “Argentina, volvámonos a ilusionar”. Pocos eslóganes más contrastantes con la coyuntura. Y eso que el candidato presidencial favorito es el más pro mercado que podría ofrecer la política argentina, Javier Milei, pero sus ideas radicales, incluida la dolarización, asustan por las dudas de su implementación.

“Lo difícil es la capacidad de ejecución del plan”, continuaba el banquero antes citado en el lobby del Sheraton, mientras Alberto Fernández se despedía de sus intervenciones en el coloquio, al menos como presidente, sin el menor entusiasmo de un empresariado que igualmente lo escuchó. “Históricamente, siempre hubo peleas entre presidentes y ministros de Economía... ¿Qué va a pasar con Milei? Acá más que un economista necesitamos un psiquiatra para entender la situación. Hoy el dólar manifiesta el temor de que las cosas van a ir peor. Hay que ver qué hace de entrada, si gana las elecciones el 22 (de octubre). No creo que (Sergio) Massa revolee todo y se vaya porque él quiere liderar el peronismo para 2027. Pero el caso Insaurralde hizo subir el dólar porque agranda la posibilidad de victoria de Milei y muestra que en el peronismo hay un sálvese quien pueda que llevar al jefe de gabinete bonaerense a irse a Marbella en plena campaña. Estoy más preocupado que antes sobre una posibilidad de hiperinflación, que es un problema monetario, no sólo por la emisión sino también porque se destruye la demanda de pesos”, completa el análisis en una fría Mar del Plata y con desconfianza hacia la dolarización.

Pero en el coloquio también están quienes apoyan la adopción de la moneda norteamericana. En el mismo lobby, después de un panel sobre sectores con potencial económico y antes de la alocución de Fernández, Cristiano Rattazzi, ex ejecutivo de Fiat y actual dueño de la empresa de servicios de vuelos en helicóptero, atribuía la suba del dólar al “cambalache” de la economía actual.

“Hay riesgo de que te explote. Estamos complicados hasta el 22”, opinó quien pasó de fiscalizar para Mauricio Macri en las elecciones de 2019 a apoyar públicamente a Milei, también bendecido por el ex presidente. “Después del 22 dependerá de la tranquilidad que dé quien gane. Quien gane tendrá que ser cuatro años un (Domingo) Sarmiento, un (Carlos) Menem. ”Estamos cerca de la híper, ya hay faltantes de productos, como en las híper. Yo estoy a favor de la dolarización porque sé que el euro fue lo que salvó a Italia, que antes del euro tenía alta inflación“, cuenta este empresario cuya familia vino de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Él nació en Buenos Aires, de niño se fue a vivir a Italia y regresó en los 80 primero para trabajar en la constructora Impregilo y después para dirigir la filial de Fiat. Su madre, Susana Agnelli, pertenece a la familia dueña de esta automotriz, hoy fusionada en un grupo llamado Stellantis. ”No sirve una convertibilidad porque después vienen un (Eduardo) Duhalde y un (Raúl) Alfonsín a desarmarla, como en 2002“, concluyó Rattazzi, que este jueves irá al almuerzo de Patricia Bullrich en el coloquio y no a la comida paralela que armó Milei en simultáneo con empresarios en un restaurante de Mar del Plata.

“Estamos en una situación de tremenda incertidumbre”, observó el director ejecutivo de IDEA, Daniel González, en un salón del Sheraton, cuando la prensa le preguntó por el dólar. “Nunca en la historia reciente argentina, por lo menos la que yo conozco, estábamos a dos semanas de las elecciones con tres candidatos con probabilidades y tanta incertidumbre, y más aún que algunos de esos candidatos es mucho más disruptivo que el resto. Entonces, no me sorprende ni un poquito que haya mucha volatilidad del tipo de cambio. Nosotros acá en Idea tratamos de abstraernos de eso. Es difícil. Y en el pasillo seguro están todos hablando de eso, pero nosotros tenemos una propuesta de desarrollo de mediano plazo y con optimismo, que es difícil de tener en el corto plazo”.

Para González, la situación de corto plazo “va a ser muy difícil”. “Cualquiera sea el que gane las elecciones en octubre o en noviembre va a tener desafíos, dificultades. No hay forma de esquivar eso. Si hubiéramos llegado acá con una macro totalmente estable, con una inflación baja, sin temores a que la actividad se pare, con disponibilidad de dólares, seguramente el tipo de cambio no hubiera reaccionado de la misma manera. Entonces si el dólar se dispara a 900, no me sorprende este. No digo que no me preocupe. Veo la oportunidad y somos optimistas a mediano plazo, pero también nos preocupa el ahora. ¿Qué nos preocupa más? Y es difícil decir a quién matar primero. ¿A tu hijo, a tu mujer? Son todas malas opciones. ¿Te preocupa más la inflación? ¿Te preocupa más este dólar? Nos preocupa todo eso, pero son todas consecuencias de una macro desordenada en muchísimos años”, concluyó el ex director financiero de YPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ex CEO de esta petrolera con Macri.

González habló de la ausencia de de Milei en el coloquio: “Nos perdemos una oportunidad de discutir abiertamente”. Al almuerzo del libertario irán 50 empresarios elegidos por su entorno, incluido el candidato a senador, Juan Nápoli, cuyo banco, de Valores, es patrocinante del coloquio. Nápoli anduvo este miércoles por el encuentro de IDEA, con 1000 inscriptos. En cambio, el director ejecutivo del instituto tomó distancia de algunas de las ideas Milei sobre privatizaciones y dolarización, aunque adhiere a la motosierra al gasto público: “En el coloquio vamos a estar hablando del tema de empresas públicas. No vamos a pedir privatizaciones, pero lo que vamos a hablar es sobre la transparencia, la rentabilidad, el gobierno corporativo de las empresas públicas, la razón de ser. El viernes vamos a hablar sobre algunas avenidas de reducción del gasto fiscal. O sea, no sé si son 14 puntos del PBI y si lo llaman motosierra o qué, pero nosotros creemos claramente que hay un potencial de baja del gasto público. En ese sentido, hay una coincidencia entre lo que él dice y nosotros. Sobre dolarización, la gente con la que nosotros hablamos no cree que sea posible. Al menos no en el corto plazo. De hecho, hablando acá con el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, no dijo ni sí ni no, pero se nos dificulta ver que esa sea la solución.”

Otro ejecutivo de la banca local interpretaba el CCL a $904 como un tipo de cambio de quienes quieren “pararse en dólares y ver qué pasa en las elecciones”. Mientras tanto, son divisas que se retiran del mercado y que enfrían la economía. Sin embargo, reconocía que algunos optan por comprar bienes dolarizados.

El banquero se mostraba más a favor de un fuerte ajuste fiscal que de una dolarización. A la hora de calcular el tipo de cambio en caso de que se concrete el plan de Milei, arrojó un número relativamente optimista respecto a los que hablan de $3.500: “No más de $1.000”. De todos modos, admitía sus dudas: “¿De dónde van a tomar el crédito de US$30.000 millones que quieren para dolarizar? Si te metés con las Leliq (Letras de Liquidez) del Banco Central, te metés con los depósitos de la gente”. Al menos rescata las figuras ultraortodoxas de su equipo, como Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Darío Epstein, Guillermo Francos o Diana Mondino. Por el contrario, Epstein y Nápoli no convencieron a los inversores que visitaron hace un mes en Wall Street. Al menos tienen un consuelo de tontos: tampoco Carlos Melconian, el principal economista de Bullrich, logró persuadirlos la semana pasada de que sus números del plan de bimonetarismo cierren. Este viernes vendrá Melconian al coloquio. En cambio, Massa y su viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, se suman a la lista de ausentes.

