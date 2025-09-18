La financiera Balanz reportó pérdidas pero aseguró que su situación patrimonial es “sólida”

La financiera Balanz informó que al cierre de su balance al 30 de junio registró una pérdida equivalente a más del 15% de su patrimonio neto, según comunicó a la Bolsa de Comercio como un “Hecho Relevante” firmado por Santiago Giambruni Bouche, responsable de Relación con el Mercado de la firma.

Balanz, que se presenta como uno de los principales agentes del mercado de capitales local, ofrece servicios de inversión, asesoramiento financiero y gestión patrimonial. La firma está registrada como Agente de Liquidación y Compensación y como Agente de Negociación Integral (ALyC-ANI) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que le permite operar de manera legal en los mercados bursátiles argentinos.

La noticia generó inquietud entre clientes y operadores, aunque la propia compañía salió a relativizar el impacto de los números. En un comunicado dirigido a sus inversores, Balanz señaló: “Se informó a CNV el resultado contable del último trimestre de una de nuestras sociedades locales, en un contexto de inversión en el mejor talento y tecnología que generó un aumento en los costos. Nuestra situación patrimonial es sólida, el consolidado del grupo arroja resultados positivos”.

Desde la firma remarcaron además que continuarán “trabajando para que inviertas de forma simple, segura y con la confianza de contar con el N°1 en inversiones”.

El resultado negativo informado se enmarca en un escenario financiero local volátil, con menores volúmenes de operaciones y costos crecientes para los agentes bursátiles. Aunque Balanz destacó que la pérdida corresponde a una de sus sociedades en Argentina y no compromete la performance consolidada del grupo, el reconocimiento público de la caída del patrimonio refuerza las tensiones que atraviesa el mercado de capitales en la actual coyuntura.