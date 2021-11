José Luis Espert, libertario: "Provincia que no puede sustentar su gasto, que se fusione"

El ping pong con candidatos economistas, empresarios y sindicalistas continúa este martes con José Luis Espert, doctor en economía de la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicas de Argentina) y primer candidato a diputado de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. El candidato libertario respondió casi todas las preguntas, pero no las referidas a las obras de infraestructura que el país necesita, la vivienda propia y el alquiler, las pymes, las tarifas de energía y transporte, el cambio climático y las actividades económicas contaminantes con el argumento de que se trata de cuestiones vinculadas al Poder Ejecutivo y no al Legislativo al que él aspira a ingresar.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

Para explicar esto, usemos de ejemplo a la papa. Cuando hay más oferta de papa que demanda de papa, cae el precio de la papa. Si cae el precio de la papa, la papa compra menos ensalada, tomate, café, fideos. Cayó el poder de compra de la papa. Cuando se emite más dinero del que se demanda, cae el precio del dinero, cae el poder de compra del dinero. Eso es la inflación, sube el nivel general de precios. Entonces la manera de resolver el problema de la inflación es la misma en la cual se resolvería el problema del exceso de oferta de papas. Que haya menos oferta de papas con más demanda de papas. Así se resuelve el exceso de oferta de papas. Con el dinero pasa lo mismo. Para bajar la inflación hay que dejar de emitir dinero, para lo cual se requiere menos déficit fiscal, para lo cual se requiere bajar el gasto público hasta el nivel de la recaudación y se requiere más demanda de dinero, lo cual requiere de mayor confianza en el país. Por ejemplo, hoy se haría con el acuerdo con el Fondo urgente.

¿Cómo se baja el desempleo?

Se baja el desempleo creciendo, para lo cual hace falta confianza, cambiar las reglas de juego. Otro país y otro gobierno.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

La legislación laboral hay que cambiarla totalmente, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro por culpa de esta legislación laboral. Entre los muchos cambios que hay que hacer, hay que descentralizar la negociación colectiva y hay que ponerles límites a los mandatos de los secretarios generales. No puede ser que tengamos secretarios generales en gremio desde hace más de medio siglo. Si el presidente dura cuatro años de su mandato con derecho de reelección a uno, lo mismo para el secretario general.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Hay que bajar la inflación. Sin bajarla, nunca los salarios van a recuperar el poder de compra.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo. El tipo de cambio oficial va a acercarse al paralelo en algún momento, con acuerdo con el Fondo o sin acuerdo con el Fondo.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Tenemos que hacer una reforma estructural gigantesca. En primer lugar, hay que echar de manera gradual a un millón de ñoquis que los Kirchner incorporaron solo para militar durante los 12 años de su primer período. Y luego hay que reformular completamente la estructura del Estado sobre el ministerio, sobre las secretarías y hay que reformar la coparticipación federal. Provincia que no pueda sustentar su gasto propio con recursos propios, que se fusione y se regenere.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

Hay que echar a los ñoquis los que son una estafa para el buen empleo público y una estafa por el contribuyente.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Hay que privatizar todas las empresas públicas, todas. Aerolíneas hay que cerrarla directamente y declarar cielos abiertos para que la gente buena de Aerolíneas pueda tener un buen empleo en otra empresa. Aerolíneas es un nido de los sindicatos que lo han destruido.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Luego de bajar drásticamente el gasto público, hay que bajar impuestos, sin dudas. Algunos hay que eliminarlos directamente como el impuesto al cheque, retenciones, ingresos brutos, que hay que reemplazarlo por una tasa de IVA que que vaya directamente a las provincias. Hay que eliminar la tasa de seguridad, higiene municipal, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la tasa barrial. Esta última debería ser reemplazada por una coparticipación del inmobiliario rural con las municipalidades y la de alumbrado, barrido y limpieza se reemplaza con una coparticipación del inmobiliario residencial con los municipios.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

El problema de la deuda es un problema histórico. La Argentina ha defaulteado casi 10 veces la deuda a lo largo de su historia. No es un problema sólo de Macri, es un problema de todos lo que nos endeudan y nos endeudan porque hay déficit. Y si hay déficit con la montaña de impuestos que pagamos es porque hay demasiado gasto público. Entonces la manera de haber evitado el endeudamiento de Macri es la misma manera que se podría haber evitado el endeudamiento histórico de Argentina y crónico, no teniendo déficit.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuáles no?

Al Fondo no le aceptaría ninguna suba de impuesto. La baja de déficit tiene que ser solo con baja de gasto público y tiene que haber ajuste de tarifa pero gradual.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

No, basta de proteger a la industria con aranceles altos o prohibiciones para portar licencia no automática. Hace 80 años que estamos con este pescado podrido de la industria naciente y la sustitución de importaciones. Hay que abrirse al mundo. Los ejemplos de países exitosos son países que comercian con el mundo. No existe país exitoso que se vivan protegiendo durante casi un siglo como nosotros, y menos en la Edad Moderna.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

La Argentina tiene que firmar tratados de libre comercio con todo el mundo, tiene que salirse del Mercosur. El Mercosur hay que transformarlo en un simple tratado de libre comercio, uno de los tantos que tiene que firmar Argentina con el mundo.

¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

La condición necesaria es que haya crecimiento para poder transformar planes sociales en empleo. Para que haya ganas de parte de los empresarios de llamar a alguien tiene que haberse hecho una reforma laboral que reduzca los costos laborales y flexibilice las normas laborales. Hay que capacitar a los beneficiarios de planes y hay que eximirlos a los empresarios durante un periodo de tiempo de años de las contribuciones patronales de esos beneficiarios de planes.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

Una vez que la Argentina decide abrirse al comercio, lo decide el mercado mundial. No tiene que haber ningún burócrata decidiendo lo que produce la Argentina. Cuando empezó la apertura económica a Chile lo único que producía Chile era cobre. Hoy es de los principales exportadores de salmón del mundo, casi 40 años después. ¿Por qué? Porque a medida que Chile comenzó a hacerse rica exportando cobre nada más, de a poco los empresarios empezaron a apostar a otras industrias. Una de ellas fue tan exitosa que hoy es de los principales exportadores de salmón del mundo.

