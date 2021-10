Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio: "Todas las empresas estatales que produzcan bienes provistos por empresas privadas tendrían que ser privatizadas"

A partir de hoy, elDiarioAR inicia la publicación de una serie de ping-pongs de preguntas y respuestas sobre economía a candidatos de las próximas elecciones que sean economistas, empresarios o sindicalistas. Más vale conocer algo de su pensamiento antes de sorprenderse cuando asuman sus nuevos cargo. El primero en responder fue el economista Martín Tetaz, segundo en la lista a diputados de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se baja la inflación? ¿Sirven los controles de precios?

La inflación baja con un Banco Central independiente, como Chile, Perú, Colombia o Brasil.

¿Cómo se baja el desempleo?

Se baja estabilizando la macroeconomía, con una reforma monetaria del Banco Central y, después, con una legislación laboral moderna para las pymes.

¿Está de acuerdo con cambiar la legislación laboral y cómo?

Sí, tiene que cambiar la legislación laboral para las pymes, de manera que se reduzcan los pasivos laborales que tienen, de suerte tal de que puedan contratar sin miedo al juicio laboral y en condiciones de libertad para cesar la contratación cuando no les va bien. Que el Estado proteja a los que quedan desempleados con un buen seguro de desempleo, fondeado en parte por los propios empresarios.

¿Cómo hacer para que los salarios recuperen poder de compra?

Primero hay que bajar la inflación. En segundo lugar, los salarios son la inversa del tipo de cambio real y para tener un tipo de cambio real más razonable, que permita mejores salarios, se requieren inversiones, aumento de la productividad y que la Argentina recupere un rol exportador fuerte, que perdió en los últimos 70 años. Hay que terminar con el sesgo antiexportador, que genera un tipo de cambio real más alto.

¿Hay que devaluar el tipo de cambio oficial o bajar el paralelo, y cómo? ¿Cuánto debería durar el cepo?

Con un Banco Central y una política monetaria independientes, no habría cepo. Habría un solo tipo de cambio y estaría bastante más cerca del tipo de cambio oficial, en razón en que está en niveles reales (ajustado por inflación) alto respecto a los últimos diez años. Está 40% por arriba de 2015. El dólar de equilibrio estaría mucho más cerca a $ 100 que a 180.

¿Qué partidas del gasto público deberían bajar?

Hay que eliminar todas las jubilaciones de privilegio, como las del servicio consular y las de los jueces. Hay que reducir drásticamente las partidas de subsidios económicos. Esto tiene que ver con actualizar los contratos de las empresas de servicios tanto energéticos como de transporte para evitar caer en un tarifazo, para permitir una mayor rentabilidad sin necesidad de recaer completamente en las tarifas.

¿Hay que reducir el empleo público? ¿Por qué?

Más que reducir el empleo público, mi propuesta es que para nombrar un empleado público deben haberse creado dos empleos privados. Si no hubo creación de empleo privado en mi jurisdicción, no puedo crear empleo público.

¿Hay que privatizar empresas públicas? ¿Cuáles?

Todas las empresas que produzcan bienes potencialmente provistos por empresas privadas, tendrían que ser privatizadas. No tiene sentido que el Estado produzca bienes cuando tiene que concentrarse en producir salud, educación, seguridad y justicia de calidad. El problema es que las empresas argentinas que podrían ser privatizadas no son deseables. Es imposible privatizar Aerolíneas porque no hay nadie quiere las quiera. Lo mismo con Astillero Río Santiago. Mi propuesta es que sean propiedad de los propios trabajadores, pero que no reciban más subsidios.

¿Hay que subir o bajar impuestos? ¿Cuáles?

Hay que eliminar todos los impuestos a la producción, a las exportaciones y al empleo. Los impuestos deben recaer sobre todo en Ganancias. Luego debe haber un impuesto general a los consumos como el IVA.

¿Le parece bien el endeudamiento que tomó Mauricio Macri? ¿Cómo podría haberse evitado?

Todo proceso de endeudamiento es consecuencia del déficit. Me hubiera gustado que no se generara déficit, que generó Cristina, que entró con superávit y entregó con déficit. También me hubiera gustado que el presidente Macri hubiera reducir más rápido el déficit.

¿Qué condiciones aceptaría en un programa del FMI y cuáles no?

Aceptaría todas las condiciones que vayan en línea con lo que de todas maneras tiene que hacer la Argentina y no aceptaría ninguna en contra de lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es una reforma monetaria, una fiscal y una de las reglas laborales.

¿Le parece bien proteger a la industria con los aranceles actuales y licencias no automáticas? ¿por qué?

No estoy de acuerdo con ninguna protección arancelaria ni paraarancelaria. El único mecanismo que tiene que tener la industria es el tipo de cambio real. Cuando la industria está perdiendo espacio en la economía, el dólar sube y proteger a todos los sectores sin ningún lobby. Lo que pasa es que no se puede hacer eso cuando el país está tomando mucha deuda porque el dólar se abarata. Ese fue el gran error de los gobiernos que intentaron aperturas en los 80 y los 90. Las aperturas con tipo de cambio bajo terminan en tragedia.

¿Está de acuerdo con que el país firme tratados de libre comercio con otros países, como hizo con la Unión Europea?

Estoy a favor de que el país firme todos los tratados de libre comercio que crea convenientes y que se inserte fuerte en el comercio internacional. No hay otro camino para un país con un mercado interno tan pequeño, de 45 millones de habitantes.

¿Cómo se transforman los planes sociales en empleo?

Primero hay que cambiar las reglas laborales de las pymes. Si las 650.000 pymes empiezan a contratar a un trabajador, se contrataría el triple que en un año muy bueno. Segundo, estabilizar la macroeconomía para que haya previsibilidad. Luego, generar incentivos específicos, como que los planes tengan una duración limitada en el tiempo y que si se incorporan a una empresa, sigan cobrando el plan durante un año para no tener el desincentivo a dejarlo y que las empresas que los contrates no paguen impuestos.

¿Qué medidas se podrían adoptar a favor de las pymes?

Las pymes necesitan estabilidad monetaria, menos impuestos a la producción, no deberían pagar ninguno en los primeros dos años de vida y después sólo Ganancias, y, en tercer lugar, reglas laborales adecuadas para ellas. Las reglas laborales de la Argentina son de la década del 70 para las grandes fábricas.

¿Qué productos y servicios debe producir la Argentina y cuáles no?

La Argentina debe producir todos los productos y servicios que el mercado le demande, genere valor y que esté en condiciones de producir. No está escrito que tengamos que hacer sí o sí determinados productos o no hacer otros.

¿Qué obras de infraestructura deberían hacerse?

Tendría que mejorar en provisión de energías renovables para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y no contribuir al calentamiento global. Tendría que tener una reforma de sus redes viales. Están colapsados todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con un sistema integral que tiene que recomponer el servicio de tren. Hay que mantener y mejorar las vías hídricas y los puertos, sobre todo los de La Plata y Bahía Blanca para diversificar el tráfico y el de Buenos Aires, que no es competitivo contra Montevideo. Todas las rutas con un tráfico razonable deben ser doble mano.

¿Cómo lograr el acceso a la casa propia?

En todos los países es con crédito hipotecario. Lo que ocurre es que primero hay que tener una moneda y hay que eliminar la inflación. Hoy no podríamos tener acceso al crédito porque los salarios reales están muy bajos en dólares en relación al precio del metro cuadrado. Para eso hay que recomponer salarios reales.

¿Cómo se resuelve la dificultad para alquilar?

Los dos grandes errores de la ley de alquileres son pedir que los contratos sean a tres años, cuando hay mucha gente que prefiere a un año y otros a cinco. Tiene que ser flexible la duración. En segundo lugar, las partes deberían ponerse de acuerdo sobre la regla de ajuste y que no se les imponga como impuso la ley. El índice del Banco Central está bien como sugerencia, pero no como obligación.

¿Deberían aumentar las tarifas de energía y transporte para las clases media y altas? ¿Por encima de la inflación, como con Macri?

Bajar las tarifas para la gente que las puede pagar es un acto de demagogia. El Estado está pagando la energía de la clase media y la media alta con el IVA de la polenta de los que no tienen para comer o con la emisión monetaria. La recomposición no necesariamente tiene que venir por las tarifas sino por un escenario de certidumbre hacia adelante que no modifique ningún gobierno. Hay que reestructurar todos los contratos con estabilidad fiscal, acceso a divisas y mantenimientos de las condiciones pactadas respecto de las tarifas.

Ante la crisis climática, ¿cuáles cree que son los sectores de la economía que hay que impulsar y, en oposición, cuáles cree que deberían ser relegados?

No creo que haya que impulsar sectores, pero sí el tipo de energía que producimos. La generación de energía tiene que estar concentrada en renovables. Luego, incorporar medidas como la medición de la huella de carbono por parte de las empresas y la obligación de captar esa huella, con esquemas como el de banco de bosques o el de bonos de carbono.

¿Qué opina del impacto ambiental del fracking, la minería a cielo abierto, la fumigación con agroquímicos, la deforestación para la agricultura y la ganadería o las industrias que contaminan ríos como el Riachuelo?

La experiencia en el mundo con las actividades agropecuarias, mineras e industriales es que el debate no es dicotómico, sí o o no, sino cómo. Uno ve minería en Canadá y funciona perfecto. Tiene que funcionar perfecto acá. Uno ve agricultura de calidad con buen manejo de productos químicos en la Argentina y los accidentes son mínimos. La producción industrial en el Riachuelo es más grave porque no se puede colocar el corazón industrial de la Argentina en áreas tan densamente pobladas, hay que analizar el tratamiento de residuos y que paguen por las contaminaciones. Eso va a generar el incentivo para evitarlas.

