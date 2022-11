En un mundial de desarrollo humano y sostenible, Argentina quedaría afuera en primera rueda y Suiza sería campeón

Muchas veces, algunos argentinos piensan que vivimos en el peor país del mundo y que sólo podemos ser los mejores pateando la pelota. Esto último igualmente ha pasado muy de vez en cuando. En la Copa del Mundo de fútbol masculino que comienza hoy en Qatar, la Argentina tiene la oportunidad de ser la primera entre las más de 200 naciones que hay en el mundo, como lo fue hace 36 años. Si, en cambio, el Mundial no se definiera por goles sino por el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Argentina se quedaría afuera en primera rueda, pero no sería la peor, sino la 20° sobre los 32 participantes, de mitad de tabla para abajo, algo así como la selección de Marcelo Bielsa en 2002. No somos Suiza, que se consagraría campeón, como es previsible para el imaginario popular de país supuestamente perfecto. Si se adopta una veintena de conceptos que definen el desarrollo sostenible para el Banco Mundial, incluidos la inflación, el desempleo y el medio ambiente, la Argentina también terminaría tercera en su grupo y la que daría la vuelta olímpica también sería Suiza.

Veamos. El índice de Desarrollo Humano comenzó a elaborarse en 1990 y se basa en cuatro datos: esperanza de vida, cantidad de años de educación esperada (es la suma de las tasas de matrícula específica por edad para la primaria, la secundaria y el terciario), número efectivo de años de educación recibida por la población e ingreso nacional bruto (una medida similar al PBI) per cápita y ajustada por poder de compra, pues no se adquiere lo mismo con un dólar en un país que en otro. A partir de este índice, las clasificaciones de los grupos quedarían en el siguiente orden, de primero a cuarto:

Grupo A: Países Bajos, Qatar, Ecuador y Senegal, que terminaría último de todo el Mundial, en el puesto 32°. No es causalidad que lleguen senegaleses buscando un mejor presente en nuestro país, aunque tampoco es el peor país del mundo sino que está 170° en el indicador de la ONU, siendo Sudán del Sur el colista, en la posición 191°. En Senegal, la esperanza de vida son 67 años, las personas deberían recibir nueve año de educación, pero en realidad terminan en promedio con sólo 2,9 y el ingreso per cápita ajustado es de 3.344 dólares, contra 20.925 de la Argentina o 66.933 de Suiza.

Grupo B: Reino Unido (unificamos a Inglaterra y Gales, por pertenecer al mismo estado), Estados Unidos e Irán.

Grupo C: Polonia, Arabia Saudita, Argentina y México. En Polonia viven promedio 76,5 años, deberían educarse 16 años, se educan 13,2 años y cada polaco produce promedio (sin tener en cuenta la desigualdad) 33.034 dólares. En Arabia, la esperanza de vida es 76,9 años, deben educarse 16,1, efectivamente lo hacen 11,3 y producen 46.112 dólares por habitante, gracias al petróleo. En el caso argentino, se viven 75,4 años, deberíamos educarnos 17,9 años, lo hacemos 11,1 años y generamos 20.925 dólares per cápita. En México, la esperanza de vida son 70,2 años, se espera una educación de 14,9 años pero se alcanzan 9,2 y se producen 17.896 dólares por persona.

Grupo D: Australia, Dinamarca, Francia y Túnez.

Grupo E: Alemania, Japón, España y Costa Rica.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.

Grupo G: Suiza, Serbia, Brasil y Camerún.

Grupo H: Corea del Sur, Portugal, Uruguay y Ghana.

En este Mundial del desarrollo humano, en octavos de final Países Bajos le ganaría a Estados Unidos; Dinamarca a Polonia; Alemania a Canadá; Suiza a Portugal; Reino Unido a Qatar; Australia a Arabia Saudita; Bélgica a Japón y Corea del Sur a Serbia, que incluso está peor que la Argentina en este indicador de la ONU pero clasificaría en la primera ronda por el menor desempeño de sus rivales. En cuartos de finales, Dinamarca dejaría afuera a Países Bajos; Suiza a Alemania; Australia a Reino Unido y Bélgica a Corea. En unas semifinales con tres europeos y un oceánico, lo que sería una rareza en el fútbol, los suizos eliminarían a los dinamarqueses y los australianos a los belgas. En una final que muy difícilmente se daría en el verdadero Qatar 2022, Suiza se consagraría frente a Australia porque su gente tiene 84 años de expectativa de vida, 16,5 de educación, 13,9 años de escolarización efectiva y un ingreso per cápita ajustado al poder de compra de 66.933 dólares.

Otro Mundial

Pero si tomamos en cuenta los conceptos por lo que el Banco Mundial perfila en su página web a los países del mundo, que incluye los sociales, económicos, ambientales e institucionales, se podría organizar otro Mundial, el que podríamos llamar como de desarrollo sostenible. Aquí, elDiarioAR seleccionó 19 de esos criterios para comparar naciones de acuerdo con los últimos datos disponibles por el banco, que van desde 2015 a 2021, depende del caso: pobreza medida como porcentaje de la población con menos de 2,15 dólares por día según poder de compra; esperanza de vida; migración neta (número de total de inmigrantes recibidos menos los emigrantes que se fueron en los últimos cinco años), Índice de Capital Humano (calcula las contribuciones de la educación y la salud a la productividad del trabajador); el PBI; el PBI per cápita nominal, es decir, en dólares sin ajustar por poder de compra; crecimiento económico de 2021; desempleo promedio del año pasado; inflación 2021, emisiones de dióxido de carbono por habitante; bosques como porcentaje del territorio; acceso a la electricidad; extracciones anuales de agua dulce en relación al total de los recursos internos; generación eléctrica con energías renovables, incluida la hidroelectricidad; población con cloacas; tasa de homicidios, habitantes con Internet y porcentaje de bancas del Poder Legislativo ocupadas por mujeres. A partir de la suma de estos criterios, los grupos quedarían así:

Grupo A: Países Bajos, 9 puntos, pues ganaría los tres partidos con sus rivales; Qatar, 6; Ecuador 3 y Senegal, 0.

Grupo B: Reino Unido, 6 puntos; Estados Unidos, 3 e Irán, cero.

Grupo C: Polonia, 9; Arabia, 3 puntos, con una diferencia de gol de -3, por lo que superaría apenas a la Argentina, con 3 puntos y una diferencia de -4; y México, 3 puntos y -10. Sucede que la Argentina perdería 8 a 7 con Arabia -se considera un gol por cada variable donde un país supera a otro-, le ganaría 9 a 8 a México y caería 10 a 6 con Polonia.

Grupo D: Francia 9, Dinamarca 6, Australia 3 (no le va nada bien en crecimiento económico actual o emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo) y Túnez 0.

Grupo E: Alemania 9, Japón 6, España 3 y Costa Rica 0.

Grupo F: Bélgica 7 puntos, con 16 goles a favor de diferencia; Canadá, 7 puntos, con 12 goles de brecha; Croacia 3 y Marruecos 0.

Grupo G: Suiza 9, Brasil 6 (que hace valer su tamaño económico, su área forestal, pese a la tala, y sus reservas de agua, por caso), Serbia 3 y Camerún 0.

Grupo H: Corea 9, Portugal 6, Uruguay 3 y Ghana 0.

En octavos de final, Países Bajos elimina a Estados Unidos, Dinamarca a Polonia, Reino Unido a Qatar, Francia a Arabia, Alemania a Canadá, Suiza a Portugal, Japón a Bélgica y Corea del Sur a Brasil. En cuartos, Dinamarca le gana a Países Bajos, Suiza a Alemania, Reino Unido a Francia y Japón a Corea del Sur. En unas semifinales con tres europeos y uno de Asia, continente que en fútbol sólo llegó una vez a esta instancia, en Corea-Japón 2002, en desarrollo sostenible los suizos dejarían afuera otra vez a los dinamarqueses y los británicos a los japoneses. En la final, Suiza vencería a Reino Unido, que por este año sufre un desequilibro de las cuentas públicas y una mayor inflación que obligaron al gobierno conservador a subir impuestos y salarios y congelar la tarifa de la luz.

Pero más allá de jugar con los países, veamos cuáles lideran en cada uno de los 19 criterios evaluados y qué posición ocupa la Argentina, sobre los 32 participantes:

En pobreza: están mejor Francia, Alemania y Suiza y peor, Camerún, Ghana y Senegal. La Argentina, 20°.

En esperanza de vida: arriba, Japón (85 años), Suiza y Corea del Sur y abajo, Camerún (60 años), Ghana y Senegal. La Argentina, 22°.

En migración, los países que más reciben son Estados Unidos, Alemania y Reino Unido y los que más expulsan, México, Irán y Marruecos. La Argentina está 18° , con más inmigrantes recibidos que emigrantes salientes.

, con más inmigrantes recibidos que emigrantes salientes. En índice de capital humano, arriba empatan Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Suiza, Bélgica, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Corea, Portugal y Polonia. La Argentina está 18° junto a otro pelotón. Camerún y Senegal, abajo de todo.

junto a otro pelotón. Camerún y Senegal, abajo de todo. En tamaño de la economía, Estados Unidos, Japón (porque no juega China) y Alemania, en el podio. Senegal, Camerún y Túnez tienen los PBI más chicos. La Argentina, 17°.

En PBI per cápita, Suiza, Estados Unidos y Dinamarca tiene la población más rica en promedio. Senegal, Camerún y Ghana, últimos. La Argentina, 21°.

En crecimiento económico 2021, último año con cuentas cerradas, Croacia lideró con 10,4%, la Argentina secunda con el 10,3% y Costa Rica, tercero, con 7,6%. Australia, Qatar y Japón, al fondo con 1,5%, 1,5% y 1,6%, respectivamente.

y Costa Rica, tercero, con 7,6%. Australia, Qatar y Japón, al fondo con 1,5%, 1,5% y 1,6%, respectivamente. En desempleo, los más bajos se registraron en 2021 en Qatar (0,3%), Japón (2,8%) y Polonia (3,4%) y los más altos, en Costa Rica (18%), Túnez (16,8%) y España (14,7%). La Argentina , que el año pasado promedió el 10,9%, entre que bajaba del 13% de 2020 de cuarentena hacia el 6,9% actual , quedó 24° en el mundo.

, que el año pasado promedió el 10,9%, entre que bajaba del 13% de 2020 de cuarentena hacia el 6,9% actual En inflación, Japón tuvo deflación, los precios cayeron 0,2%, lo que no es buena noticia sino reflejo de estancamiento, mientras que el Ecuador dolarizado, aunque con muchos otros problemas económicos, registró un índice de precios al consumidor (IPC) de apenas 0,1% y Suiza, un saludable 0,6%. Aquí, sí, la Argentina fue la peor de todas , con 50,1% en 2021. Con la inflación de 2022 ganábamos incluso por goleada apabullante, desafortunadamente. El año pasado, igual superamos holgadamente a Irán (30%) y Senegal (10,5%), el segundo y el tercero, respectivamente.

, con 50,1% en 2021. Con la inflación de 2022 ganábamos incluso por goleada apabullante, desafortunadamente. El año pasado, igual superamos holgadamente a Irán (30%) y Senegal (10,5%), el segundo y el tercero, respectivamente. En emisiones de dióxido de carbono per cápita, felicitemos a los que menos contaminan el mundo: Camerún, Senegal y Ghana. Qatar, Canadá y Arabia, con sus hidrocarburos, son los que más calientan el planeta si se miden los gases por habitante. Australia y Estados Unidos, el país más contaminante del mundo después de China, vienen después en este Mundial. La Argentina, puesto 11° de los que menos provocan la crisis climática. Tampoco es consuelo.

de los que menos provocan la crisis climática. Tampoco es consuelo. En área forestal sobre el total del territorio, Japón, Corea y Costa Rica lideran con entre 68% y 59%. Los desérticos Qatar, Arabia y Túnez, últimos, con entre 0% y 4,5%. La Argentina, preocupante puesto 27°, con 10,4%, en parte por la propia naturaleza del país, pero en parte por la deforestación que avanza en regiones geográficas como el Gran Chaco.

con 10,4%, en parte por la propia naturaleza del país, pero en parte por la deforestación que avanza en regiones geográficas como el Gran Chaco. En electricidad, 25 países dicen que el 100% de su gente tiene, incluida la Argentina. Camerún (64%), Senegal (70%) y Ghana (85%) son los peores en este aspecto.

Camerún (64%), Senegal (70%) y Ghana (85%) son los peores en este aspecto. En cuanto a consumo de agua dulce sobre el total de los recursos disponibles, los que están mejor son Camerún (0%), Brasil y Canadá (1% cada uno). En cambio, Arabia usa el 1.000%, Qatar, el 446%, ambos con plantas desalinizadoras para aprovechar el mar, y Túnez, el 90%. La Argentina, puesto 13°, con el 13%.

con el 13%. En energías renovables, Dinamarca, Portugal y Uruguay lideran. Arabia, Qatar y Ghana no producen directamente nada . La Argentina está rezagada, en la posición 23°.

En cloacas, Suiza y Corea las aseguran al 100% de su población, seguidas por Reino Unido y Estados Unidos, con el 98%. Ghana (13%), Serbia (18%) y Senegal (24%), los de abajo, aunque Camerún e Irán carecen de estadísticas . La Argentina, 24° , con 51% de la gente con servicios de saneamiento. Es decir, la mitad no tiene.

, con 51% de la gente con servicios de saneamiento. Es decir, la mitad no tiene. En tasa de homicidios, Qatar, Japón y Senegal son los más seguros, con cero asesinatos en la estadística, después puede haber casos, como el del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. México, con 28 crímenes por cada 100.000 habitantes, es el más inseguro, seguido por Brasil, con 22 y Costa Rica, con 11. La Argentina no está tan mal como ellos, pero tampoco muy bien: puesto 24° , con una tasa de 5.

no está tan mal como ellos, pero tampoco muy bien: , con una tasa de 5. En Internet, el pequeño Qatar, del tamaño de Tucumán, la provee al 100%, Arabia al 98% y Corea, Dinamarca y Canadá, al 97%. Camerún (38%), Senegal (43%) y Ghana (58%), abajo otra vez. La Argentina, país de unicornios, posición 15° , con 86%.

, con 86%. En mujeres en el Parlamento, México lidera con 50%, seguido por Costa Rica (46%) y la Argentina, tercera, con 45%. Qatar, país de conflicto con las mujeres y la comunidad LGBT, (4%), Irán (6%) y Japón (10%), los que menos eligen diputadas.

