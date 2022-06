“Estoy no menos de 7 horas haciendo fila”, el drama de conseguir gasoil en Tucumán

La escasez de gasoil se hace sentir en Tucumán desde hace un mes y se agudizó en los últimos diez días. Las largas filas de camiones y camionetas en las estaciones de servicio se han convertido en una postal habitual. El gobernador interino Osvaldo Jaldo, en reemplazo del actual Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, se reunió con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la cúpula de YPF, de quienes obtuvo el compromiso se garantizar una mayor cantidad de combustible en los próximos días pero el faltante aún se mantiene.

Faltante de gasoil: para cubrir la demanda "récord", en junio se duplicará la importación de combustible

Saber más

“Desde hace ocho horas espero que me toque el turno, esto cambió mi vida en el último mes porque casi no veo a mi familia. Todos los días tengo que hacer fila desde las cuatro de la mañana. Además, esto nos reduce la cantidad de viajes, por lo que también se ve afectada la producción”, contó a elDiarioAR Luis Pacheco, chofer de un camión que trabaja para una empresa propietaria de una cantera, desde un surtidor que está a 40 cuadras de la Casa de Gobierno.

Jesús, playero responsable de ordenar la fila de vehículos de cuatro cuadras, contó que la carga comienza a las 8 pero el gasoil se termina antes de las 12. Por eso, hay camioneros que desde antes de la medianoche hacen cola para estar entre los primeros. Esa empresa, agregó, llena los tanques de sus clientes habituales pero al resto les cargan sólo 50 litros. “Para un camión de gran porte esto es casi nada pero, por lo menos los deja llegar unos kilómetros hacia el destino”, sostuvo.

A cinco kilómetros de este lugar y en otra estación de servicios elDiarioAR dialogó con otro camionero, quien se encontraba casi en la misma situación que el anterior. “Esto está muy mal, estoy no menos de siete horas haciendo fila. Tengo que llevar maíz y soja hacia Santa Fe y Buenos Aires, y traer desde allí harina y alimentos para mascotas. Es una locura lo que demoro en hacerlo porque no me cargan más que 300 litros y esto se repite en Santiago del Estero y Santa Fe. Eso me obliga a tener que pasar largas colas en los surtidores, estoy harto”.

Tucumán se encuentra en pleno desarrollo de la zafra azucarera y de la cosecha del limón, que son los músculos productivos más importantes de la provincia y que le garantizan ingresos en dólares. En 2021 la cifra de ingresos a esta provincia por la venta de limones fue de 570 millones de dólares. La producción de azúcar se concentra en 19 ingenios en el NOA -el 90% en Tucumán-, implicó la mano de obra por varios meses para 60.900 trabajadores e ingresos totales por 1.100 millones de dólares netos solo durante el año pasado, según datos del Centro Azucarero Argentino. En ambas actividades, es vital el traslado en camiones de caña de azúcar y limones a los ingenios y citrícolas.

Por esta razón, en las últimas semanas se han encendido alertas amarillas entre los camioneros que no tienen espalda para acopiar combustible o para pagar valores que están fuera de su alcance, en un mercado de combustibles que está desregulado y en el que YPF, la petrolera de mayor peso, sólo puede ofrecer valores de referencia. Es tanta la disparidad que el litro de gasoil va desde los $ 120 hasta los $ 250. Este último, en estaciones de servicio del interior tucumano.

Para poner paños fríos y calmar las ansiedades de los miembros de las entidades que representan a empresarios y trabajadores del azúcar, el limón y transportistas, Jaldo se reunió con ellos en tres oportunidades en dos semanas. Consiguió neutralizar un paro de transportistas y transmitió el compromiso que arrancó la semana pasada en la Secretaría de Energía de la Nación e YPF.

“Volvimos de Buenos Aires con el compromiso de que YPF transferirá una mayor cantidad de gasoil a Refinor, alrededor de dos millones de litros por semana, desde la semana que viene. Esto normalizará la demanda y el precio. Refinor tiene hoy el 40 % del mercado del norte argentino, con 40 estaciones de servicio en Tucumán y 93 en el NOA. Tiene una refinería en el municipio de Banda del Río Salí, pegado a la capital tucumana, y puede producir gasoil a partir de la recepción de crudo o bien recibir gasoil directamente de YPF. Este fue el compromiso de la petrolera de bandera para con el gobernador. Esperamos que esto se concrete”, manifestó a elDiarioAR Álvaro Simón Padrós, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán.

Los días pasan, siguen las filas en los surtidores y una nueva preocupación se sumó en las últimas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este invierno se esperan temperaturas inferiores a las normales en Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. “Es una carrera contra el tiempo porque podría haber heladas en breve y eso bajará el rendimiento de los cañaverales que ya sufrieron por la sequía. Como siempre, afecta más a los medianos y pequeños productores, por lo que conseguir gasoil es esencial para levantar cuanto antes la caña. Aunque no hay desabastecimiento, sí hay situaciones en las que no se consigue, el precio está por las nubes”, expresó Sergio Fara, presidente de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).

Esta semana se sumó también la advertencia del presidente del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU), Otto Gramajo, quien habló de posibles pérdidas, de persistir el faltante de combustible. Frente a ello, Jaldo reunió este jueves 9, en la Casa de Gobierno, alrededor de una misma mesa a Fara, Gramajo y Jorge Scandaliaris, coordinador del Programa Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres; entre otros representantes de los pequeños, medianos y grandes cañeros.

Tucumán | Mantuvimos un encuentro con representantes del sector cañero de la provincia, con el fin de atender sus inquietudes, intercambiar miradas y transmitirles tranquilidad en relación a la preocupación por el abastecimiento de gasoil. pic.twitter.com/0df0o3HHku — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) 9 de junio de 2022

Tras la reunión que se realizó al mediodía, Gramajo señaló a los medios que esperaban el final del cónclave: “nos dejó un poco más tranquilo el gobernador pero tenemos un poco de temor aún porque esto no se debe sólo a la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también a la falta de dólares que tiene el país”. Fara, en tanto, dijo: “Jaldo nos dijo que seguirá haciendo gestiones y nosotros vamos a colaborar para que no haya entorpecimiento en el normal desarrollo de la zafra porque desde el Estado está trabajando para que se nos provea con fluidez el gasoil”.

El gobernador Jaldo puso énfasis en que la zafra no se parará por la falta de gasoil. “Si comparamos el avance de la zafra este año con el avance de año pasado, a esta misma altura del año, llevamos mayores cantidades de hectáreas cosechadas, de volúmenes de azúcar fabricado y de bioetanol producido. Esta zafra va mucho más avanzada, no se ha perdido tiempo y los ingenios no trabajan a medias”, expresó.

Anunció la implementación de una asistencia a pequeños y medianos productores para evitar que tengan que vender de manera anticipada las bolsas de azúcar con las que les paga el ingenio, lo que afecta sus ingresos. “A través de un fondo fiduciario los ayudaremos para que puedan mantener su stock de azúcar y puedan comercializar a un valor más conveniente”, dijo.

Si se cumplen las previsiones oficiales, en los próximos días las filas en las estaciones de servicios se acortarán hasta desaparecer. Mientras, por ahora persisten.

DC/MG