eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Tensión en los mercados

En la previa a la cadena nacional de Milei, el dólar rozó el techo de la banda

  • Con el mayorista rozando el techo de la banda, el dólar oficial cerró en alza y tocó los $1.480.

El dólar sigue en alza.
El dólar sigue en alza. Composición digital con IA

elDiarioAR

15 de septiembre de 2025 12:11 h

0

Javier Milei habla esta noche de lunes en cadena nacional para exponer los lineamientos del Presupuesto 2026 y ya hay reacción del mercado.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1.467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada. 

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones.

La suba se da luego que el Gobierno restringiera operaciones de los agentes de bolsa en una medida que simula un grado de regreso al cepo cambiario. 

Milei y Catalán, este lunes en la Casa Rosada.
Milei y Catalán, este lunes en la Casa Rosada. Prensa Gobierno

Agenda cargada

Milei tenía este lunes una agenda cargada a partir de la implementación de la mesa nacional política libertaria, la jura de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la grabación de la cadena nacional.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50, y desde las 9.30 se reunió en su despacho con su hermana Karina; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó último al cónclave.

Rozando el mediodía Milei le tomó juramente a Catalán en el Salón Norte de la Casa Rosada.

El Presidente tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats