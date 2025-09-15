En la previa a la cadena nacional de Milei, el dólar rozó el techo de la banda

Javier Milei habla esta noche de lunes en cadena nacional para exponer los lineamientos del Presupuesto 2026 y ya hay reacción del mercado.

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del viernes.

En un inicio de semana con incertidumbre, el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1.467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

Las reservas del BCRA se ubicaban el viernes en US$40.309 millones.

La suba se da luego que el Gobierno restringiera operaciones de los agentes de bolsa en una medida que simula un grado de regreso al cepo cambiario.

Agenda cargada

Milei tenía este lunes una agenda cargada a partir de la implementación de la mesa nacional política libertaria, la jura de Lisandro Catalán como ministro del Interior y la grabación de la cadena nacional.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 8.50, y desde las 9.30 se reunió en su despacho con su hermana Karina; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó último al cónclave.

Rozando el mediodía Milei le tomó juramente a Catalán en el Salón Norte de la Casa Rosada.

El Presidente tiene previsto grabar a las 18 la Cadena Nacional en la que presentará en detalle el Presupuesto 2026, que será emitida a las 21.