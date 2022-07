Wado de Pedro almorzó con empresarios: unos faltaron por fastidio, otros salieron cautivados

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) es una entidad regional nacida en 1941, pero que tiene un capítulo argentino que dirige el Grupo de los Seis (la Unión Industrial Argentina, UIA; las cámaras de la Construcción y del Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa de Buenos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos, Adeba). Periódicamente organiza almuerzos y venía hace tiempo coordinando una invitación con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el camporista con mejor relación con el empresariado. Buscaban una semana tranquila y fijaron fecha para este 7 de julio. Justo les tocó quizá la peor semana del gobierno de Alberto Fernández, con la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y un agravamiento de la tensión financiera, inflacionaria y de abastecimiento. De Pedro, sin embargo, evitó referirse a la coyuntura.

De por sí muchos empresarios faltaron al almuerzo en el hotel Alvear Icon, en Puerto Madero. Los organizadores tuvieron que esforzarse para invitar gente a último momento para no dejar sillas vacías. “No vinieron muchos porque estamos enojados con lo que está pasando”, confiesa uno de los que sí asistió. “La interna salvaje del Gobierno hace que la situación económica sea mucho peor”, agregó. De todos modos, destacó al ministro como un “tipo cálido, que no le teme a trabajar con otras fuerzas políticas”. “Unos le damos el beneficio de la duda, pero otros no le creyeron nada”, sentenció.

“Impactó bien Wado y vi empresarios con ganas de hacer”, rescató otro de los comensales. Pero admitió: “Estamos en un punto de inflexión: hay que ver cómo reacciona el mercado ante las medidas de (la nueva ministra de Economía, Silvina) Batakis. El mundo está complejo: suben los precios y no hay productos. No todo el infierno es local”.

Otro empresario rescató: “Wado presentó las bases de un plan de inserción estratégica de la industria, infraestructura básica y de servicios a nivel federal. Recorrió el país relevando sus necesidades de infraestructura básica y la identificación de sus potencialidades productivas. Puede ser que le esquivó a la coyuntura, pero también se visualizó como algo valioso contar con una arquitectura programática para resolver los problemas del país federal. Además se mostró un hombre de consensos y dispuesto a armonizar todas las posiciones. Articuló un discurso de tono constructivo, mostrándose como un dirigente político moderno, con planes estratégicos de desarrollo y dispuesto a llevarlos adelante una vez alcanzado los consensos con los distintos actores”. El ministro también sorprendió por su hablar de corrido, sin las pausas que antes tenía por su tartamudez.

El titular de la cartera de Interior enfatizó que “las políticas a favor de la industria y el empleo deben trascender a los gobiernos de turno” y llamó a “llegar a los acuerdos básicos entre todos los sectores para construir una Argentina que funcione”. “Ese consenso acerca de nuestra matriz productiva y de cómo nos insertamos en el mundo tiene que ser una de las políticas que no se pueda cambiar”, añadió.

De Pedro, que suena como uno de los tantos presidenciables para 2023, recordó el paso de uno de los eventuales contendientes a futuro, Horacio Rodríguez Larreta por el Cycip: “Yo escuché también la exposición del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que decía que también convocaba a discutir metas comunes y que las quería consensuar pero no con el kirchnerismo. Yo como kirchnerista quiero convocar al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires también a consensuar cual es el perfil productivo, cual es la estrategia productiva que nos vamos a dar para la Argentina, porque ese consenso y tienen que ser una de las políticas que no se pueden cambiar”.

Dirigiéndose a los empresarios, les dijo: “Ustedes, los que arriesgan e invierten, son los verdaderos protagonistas de las inversiones que hacen falta”. También buscó empatizar con ellos cuando recordó su campo en Mercedes: “Yo soy productor y cuando compro fertilizantes me llega la factura en dólares. Por supuesto se pagan en pesos. ¡Qué bueno sería para potenciar, para producir más, que el 100 por cien del fertilizante que se usa en el campo lo podamos producir en Argentina”.

El presidente del Cycip, Daniel Funes de Rioja, detalló “las certidumbres” que hoy necesita el mundo empresario: “Un entorno macroeconómico estable, una política fiscal, una política monetaria y una decisión de generar divisas”. “Los sectores productivos en Argentina están absolutamente comprometidos con ello, porque de lo contrario, si no contamos con divisas, no tenemos la capacidad de generar los dólares que necesitamos para crecer, para invertir, para obtener tecnología”, disparó Funes de Rioja, en su tono cordial, pero en momentos de faltantes de importaciones. Funes de Rioja puso el foco en la necesidad de “superar la marginalidad y la pobreza para que se convierta en trabajo digno”, y señaló que “para ello hace falta la voluntad de todos en un Estado fuerte y eficiente, ni total ni ausente”, al tiempo que reivindicó “el rol del sector privado y el compromiso para construir”. Además de Funes de Rioja, también presidente de la UIA, estuvieron el vicepresidente de esa entidad, Luis Betnaza; el titular de la Adeba, Javier Bolzico; el de la Bolsa, Adelmo Gabbi; el presidentee y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman y Guillermo Dietrich; el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; y el de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

