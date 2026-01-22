Biogénesis Bagó exportará vacunas para contener la emergencia sanitaria por fiebre aftosa en Sudáfrica

Biogénesis Bagó anunció la exportación de vacunas contra la fiebre aftosa a Sudáfrica, que formarán parte del plan nacional de vacunación diseñado para contener y erradicar la enfermedad en un horizonte de diez años. El acuerdo contempla un embarque inicial de 1 millón de dosis de vacunas de alta potencia, listas para ser despachadas en cuanto se emitan las autorizaciones regulatorias correspondientes, y un suministro adicional de 5 millones de dosis antes de marzo de 2026 contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 que generaron brotes en el país con importantes consecuencias para la producción de carne y leche.

Las dosis provistas por Biogénesis Bagó se integrarán a campañas masivas de vacunación por fases, enfocadas en los focos de mayor circulación viral identificados mediante mapas de riesgo (“heatmaps”), con metas de cobertura superiores al 80% en rodeos comunales y hasta el 100% en feedlots y tambos. Este aporte complementará la producción local y los acuerdos que Sudáfrica mantiene con otras instituciones de la región, fortaleciendo la disponibilidad de vacunas trivalentes adaptadas a las cepas SAT (South African Territories) que circulan actualmente en ese país.

El programa sudafricano combina el uso de vacunas de alta potencia con un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad y el control de movimientos, con la meta de reducir significativamente la incidencia de brotes en las provincias más afectadas durante los próximos 12 meses. En el mediano plazo, la estrategia prevé avanzar hacia la consolidación del control de la enfermedad y, finalmente, al retiro progresivo de la vacunación una vez alcanzados los objetivos sanitarios establecidos por los organismos internacionales.

Desde Biogénesis Bagó destacaron que este acuerdo se apoya en la amplia experiencia de la compañía en la lucha contra la fiebre aftosa y en su capacidad industrial para responder a emergencias sanitarias de gran escala. “Nuestra misión es acompañar a los países en el diseño e implementación de estrategias sostenibles de control y erradicación de la aftosa, combinando tecnología de punta, capacidad de producción y conocimiento epidemiológico”, señaló Rodolfo Bellinzoni, director de Operaciones e Innovación de Biogénesis Bagó.

“El compromiso con Sudáfrica se suma a nuestra trayectoria en programas exitosos de control de la enfermedad en América Latina y Asia, donde el uso sistemático de nuestras vacunas contribuyó a recuperar y sostener el estatus de libre de aftosa con y sin vacunación”, agregó.

Biogénesis Bagó también actúa como proveedor de antígenos y vacunas para bancos de antígenos contra la fiebre aftosa, facilitando una respuesta rápida y flexible ante la aparición de nuevos focos y variantes virales. “Ser proveedor de bancos de antígenos de los principales exportadores de carne del mundo como Brasil y Estados Unidos nos ha dado una plataforma única para adaptar con rapidez nuestras soluciones a las cepas de campo relevantes en cada región. Esa misma experiencia estará ahora al servicio de Sudáfrica, como socio estratégico en su hoja de ruta hacia un país libre de aftosa y con mayor resiliencia sanitaria”, concluyó Bellinzoni.