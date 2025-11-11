El Cero KM: las mujeres que están revolucionando el negocio de los autos 0km en Argentina

El Cero KM se consolidó como una de las startups innovadoras del sector automotor argentino, combinando un modelo de negocio totalmente digital y una marcada presencia de mujeres en puestos clave. Fundada en Buenos Aires, la empresa está integrada por siete personas, cuatro de ellas mujeres, incluyendo a dos de las tres socias fundadoras.

La compañía alcanzó en menos de un año ventas superiores a US$ 13 millones y más de 550 autos 0km entregados, según informó la propia firma. Su propuesta elimina intermediarios, listas de espera y sobreprecios, permitiendo que la adquisición de un vehículo sea completamente online, desde la reserva hasta la entrega.

La experiencia personal de Anabella Guimarey, CEO y fundadora, fue el punto de partida para desarrollar esta alternativa digital. “Me prometieron un precio por teléfono, pero cuando llegué al concesionario me dijeron que había cambiado. Ahí entendí que no se trataba solo de mejorar el sistema, sino de crear una alternativa que pusiera al comprador —y especialmente a las mujeres— en el centro de la experiencia”, relató Guimarey.

Junto a María de los Ángeles Bernárdez, CTO y cofundadora, y Franco Fantini, impulsaron una plataforma que permite comparar precios reales por ubicación, acceder a stock actualizado y concretar la compra sin moverse de casa. “Queremos que comprar un auto nuevo sea tan simple como comprar un pasaje de avión. Y que ninguna mujer tenga que pedirle a un varón que la acompañe para evitar malos tragos en un concesionario”, afirmó Bernárdez.

El Cero KM cuenta con el respaldo de Platanus Ventures y una inversión inicial de US$ 200.000, además de acuerdos estratégicos como la reciente incorporación de GWM (Great Wall Motors), marca distribuida en Argentina por el Grupo Antelo.

La startup continúa expandiendo su alcance en el mercado argentino, apoyándose en tecnología y en la diversidad de su equipo directivo.