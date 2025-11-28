Día inaugura una propuesta gastronómica en Movistar Arena

Día lleva su propósito de estar “cada día más cerca” a uno de los centros de entretenimiento más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, Movistar Arena. El 27 de noviembre, día de la presentación de La Delio Valdez, la cadena inaugura un espacio dentro del venue que fusiona gastronomía, servicios y diversión para mejorar la experiencia de los asistentes a los shows.

A partir del concepto “Tu Día vibra con el mejor sabor”, Día propone un nuevo punto de encuentro, con mesitas altas y bancos, ideales para una parada previa al show. El espacio se encuentra ubicado dentro del estadio -en la entrada principal sobre la calle Humboldt- pero al aire libre.

Una experiencia completa

El público puede degustar la característica Pizza Tablita marca Día, la opción ideal para quienes buscan algo rico, práctico y recién salido del horno.

Además, el espacio ofrece estaciones de recarga gratuita para celulares, asegurando que los asistentes puedan mantener sus baterías al 100%.

Por último, contempla una photo opportunity que invita al público a generar contenido y llevarse un recuerdo de su visita.

“Nuestra fortaleza es la cercanía y esta no es solo por la capilaridad de las más de 1.000 tiendas, sino por la proximidad real con el cliente”, expresó Analía Mikati, directora de Marketing y Fidelización de Día Argentina.

“Día apuesta a estar cerca de las personas no solo en su día a día, sino en los momentos especiales. La cercanía implica construir un vínculo emocional -detalla Mikati-. Desde hace años, venimos construyendo este vínculo. Comenzamos con cafés con clientas (”Expertas en ahorro“), quienes nos contaban sus experiencias con los productos y el servicio. Más adelante, escalamos a eventos exclusivos de disfrute, con shows en Luna Park, en el Gran Rex, de la mano de grandes artistas, y también en otras localidades del país”.

En este sentido, la marca desarrolló activaciones estacionales con Espacios Día exclusivos en la costa argentina (tres veranos consecutivos) y en el “Parque de Invierno” de la Ciudad de Buenos Aires (dos ediciones). Estas activaciones y experiencias de entretenimiento fortalecen el vínculo emocional, apuntalan el propósito de cercanía e innovación de Día, al mismo tiempo que impactan en la fidelización y la captación de nuevos clientes, tal como detallan desde la compañía.

La fidelización es, justamente, uno de los motores de Día y se potencia mediante distintos canales. Además de las acciones presenciales, son claves las redes sociales o mismo la aplicación, que ofrece descuentos personalizados.

“Hoy nos enorgullece presentar este nuevo Espacio Dia en un lugar tan icónico como el Movistar Arena. Es un hito para la marca, ya que lo convertimos en un nuevo punto de encuentro y disfrute, donde podemos conectar con nuestros clientes de una forma fresca y diferente. Además, este espacio es una ventana inmejorable para acercar nuestros productos a nuevos consumidores. Queremos que el público venga a relajarse, cargar energías y llevarse un recuerdo genial de la experiencia Día en cada show”, concluyó Mikati.