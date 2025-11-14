EY anuncia anuncia que sumará 800 puestos de trabajo

La consultora EY anunció que el sumará 800 nuevos puestos de trabajo, en el marco de las inversiones que destinará a inteligencia artificial, transformación de negocios y sectores estratégicos como energía, minería, agronegocios y economía del conocimiento.

En la actualidad, EY Argentina cuenta con 5.000 empleados que brindan servicios a más de 3.000 clientes.

“Las nuevas incorporaciones reflejan nuestro compromiso con el futuro y la confianza en el potencial de nuestro equipo; es una inversión en talento que fortalecerá nuestra capacidad de innovar, de seguir creciendo y generar nuevos proyectos que impacten en la economía argentina y la región”, señaló Fernando Paci, Country Managing Partner de EY Argentina.

Los anuncios se realizaron durante la gala de celebración del decimoquinto aniversario del Entrepreneur of the Year, que contó con la presencia de más de 300 personas entre ganadores, clientes, principales ejecutivos y accionistas de las empresas nacionales e internacionales que desarrollan negocios en el país, miembros del jurado, directivos de cámaras y asociaciones y autoridades de universidades. También se presentó el libro Emprendedores argentinos, un futuro que inspira.

“A lo largo de estos años hemos reconocido a más de setenta emprendedoras y emprendedores en las categorías Máster, Emergente, Trayectoria, Ejecutivo, Mujer destacada y Emprendedor social quienes han contribuido con su visión, creatividad, compromiso y resiliencia al desarrollo del ecosistema emprendedor en nuestro país”, afirmó Fernando Paci.

En el año 2022, Gastón Taratuta, CEO de Aleph Group, se consagró como el primer argentino en recibir la distinción del World Entrepreneur of the Year, tras competir con más de 50 emprendedores del mundo.

“Esta primera edición del libro recoge el testimonio de algunos ganadores y ganadoras del premio de diversas industrias quienes nos compartieron su mirada sobre las claves de emprender, y fundamentalmente su visión del futuro. Es un aporte al proceso de crecimiento del ecosistema emprendedor en Argentina, que es muy reconocido a nivel global. Estamos muy felices de haber contribuido al reconocimiento de nuestros emprendedores porque ellos son y serán sin duda una fuente de inspiración para los que empiezan o están en sus primeros pasos”, finalizó el Country Managing Partner de EY Argentina.