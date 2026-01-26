Hoshino Yoshitaka, nuevo Embajador del Japón en Argentina

La Embajada del Japón en Argentina presenta de manera oficial al nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en Argentina, D. Hoshino Yoshitaka, quien arribó al país el pasado 18 de noviembre para asumir sus funciones diplomáticas.

El Embajador Hoshino ya presentó la copia de las cartas credenciales al secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, en un encuentro protocolar que marcó el inicio formal de su misión en el país.

Al referirse al vínculo entre ambos países, el Embajador subrayó el rol fundamental de la comunidad japonesa en la Argentina, a la que expresó su gratitud y respeto por haber forjado, a lo largo de la historia, un sólido sendero de amistad, confianza y afecto hacia Japón. Asimismo, remarcó la importancia del 140º aniversario de la Inmigración Japonesa a la Argentina, que se celebrará en 2026, como una oportunidad clave para honrar ese legado y proyectar el futuro de la relación bilateral.

En sus palabras, el Embajador Hoshino expresó:

“Mi nombre es Hoshino Yoshitaka. Llegué al país el 18 de noviembre, para asumir mis funciones como Embajador de Japón en la República Argentina. Esta es mi primera misión en Argentina y estoy muy feliz de haber sido asignado a un país tan hermoso, que cuenta con una larga historia de amistad con Japón.

Entre nuestras dos naciones, los intercambios son sumamente activos a nivel político, económico e interpersonal, y no tengo dudas de que esta relación bilateral se desarrollará cada vez más. Como Embajador de Japón en Argentina, expreso mi máximo compromiso para promover este camino y profundizar aún más la excelente relación entre ambos países.

A la hora de pensar en la relación entre nuestros países, la presencia de la comunidad japonesa resulta indispensable. Quisiera expresar mi gratitud y respeto a todos los integrantes de la comunidad japonesa, quienes han forjado este sendero de amistad a lo largo de la historia. La base de la relación amistosa que hoy disfrutamos existe gracias a que ellos echaron sus raíces en la sociedad argentina y cultivaron el afecto y la confianza hacia Japón durante largos años.

Y el próximo año, 2026, nos espera el gran hito del 140º Aniversario de la Inmigración Japonesa a Argentina. Es mi sincero deseo poder celebrar un año tan significativo junto a la comunidad japonesa, honrando su trayectoria y convirtiendo la ocasión en un motor para incentivar aún más el desarrollo de la relación bilateral.

Por todo lo expuesto, dejo manifiesto que, junto al equipo de la Embajada de Japón, redoblaré mis esfuerzos, de la mano de la comunidad japonesa, para enriquecer el vínculo de cooperación mutua entre Argentina y Japón.

Les agradeceré muy sinceramente su valioso acompañamiento y apoyo, y quiero aprovechar este inicio de mi misión en Argentina para acercarles a todos ustedes un afectuoso saludo“.