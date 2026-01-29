PageGroup designa a Miguel Carugati como su nuevo Managing Partner para Latinoamérica

“PageGroup cumple este año 50 años de trayectoria en el mercado global y 26 de presencia en América Latina. Asumir este nuevo rol es una gran responsabilidad y una oportunidad para liderar en una región diversa, llevando aún más lejos, junto a los distintos equipos, el propósito que nos inspira como compañía de cambiar vidas mediante la conexión del mejor talento ejecutivo con organizaciones donde pueda marcar una diferencia real”, sostiene Miguel Carugati.

“En un entorno que evoluciona cada vez más rápido, nuestro objetivo es acompañar a los clientes con liderazgo estratégico, ayudándolos a construir el futuro con confianza”, agrega el directivo, quien lleva dos décadas de trayectoria en la industria del reclutamiento acercando a empresas y profesionales.

Tras siete años de carrera en el mundo financiero, en corporaciones como Techint, ExxonMobil y Philip Morris, en 2007 se lanzó a construir desde cero la operación en Argentina de PageGroup “en una oficina pequeña con tres personas”, según relata desde la actual sede que la compañía tiene hoy en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente trabajan más de 200 colaboradores.

El liderazgo, en su visión, se construye a partir de procesos sostenidos y una planificación de corto y largo plazo. En ese sentido, establece un paralelismo entre el trabajo cotidiano y el running, su otra pasión. Su experiencia en competencias de alta exigencia, como Ironman y el Cruce de los Andes, refuerza una mirada orientada al aprendizaje continuo y al desarrollo progresivo. Este enfoque se traduce en una gestión basada en la constancia y la evolución de los equipos.