Los creadores de 'The last of us' se abren a una temporada 4 y explican un cambio de la segunda respecto al juego

The last of us encara ya el final de su segunda temporada en Max. La ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que ofreció una nueva tanda de capítulos que eleva el dramatismo y la acción, presentará el próximo lunes 26 de mayo el séptimo y último episodio en la plataforma. Mientras tanto, Craig Mazin, su showrunner, abrió ya la puerta a una cuarta temporada y explicó el motivo por el que hizo un cambio en la narrativa de la serie respecto a la ofrecida originalmente por el videojuego en el que se basa.

¡ATENCIÓN, SPOILERS! Esta noticia contiene detalles relevantes de la segunda temporada de The last of us. Lea bajo su responsabilidad.

En el anterior episodio, el sexto de la temporada que lleva por título El Precio, los espectadores de The last of us vieron cómo la serie recuperaba a Joel a través de flashbacks después de que el protagonista fuese asesinado a manos de Abby en el segundo capítulo. En una de las entregas más emotivas de toda la tanda, el personaje de Pedro Pascal reaparece en forma de recuerdos de sus últimos años junto a Ellie.

La traumática desaparición de Joel, algo que ya conocían los espectadores que habían experimentado previamente la experiencia del segundo videojuego, habría abierto, por contra, un abanico de posibilidades para los guionistas, tal y como Craing Mazin expresó en palabras a Collider, planteando la posibilidad de ampliar la historia en una cuarta temporada.

“Creo que hay una seria posibilidad de que la tercera temporada sea más larga. La muerte de Joel es una bomba narrativamente hablando, de tal forma que no hay forma de completar esta trama en una tercera temporada. Confío en ganar lo suficiente como para volver y hacer una cuarta donde todo termine. Esto es mucho más probable”, declaró el responsable, elogiando el trabajo de Pedro Pascal a la hora de hacerse con un personaje que conquistó el corazón de los seguidores de la ficción.

Un cariño hacia Joel que podría hacer, según Mazin, que The last of us recurra a más flashbacks para que Pascal no desparezca del todo en la tercera temporada: “Hay enormes actores con los que la gente no siente una conexión emocional profunda. Luego, hay otros a los que querés llevar a casa, abrazarlos, darles sopa para que se sientan bien. Siempre me preocupo por actores como Steve Carell, Zach Galifianakis... Pedro es la personificación perfecta de eso, los querés cuidar”, sentencia.

La admiración hacia Pascal no es solo de puertas hacia fuera, ya que, tal y como Max reveló en un video de su despedida, el actor mantenía una gran relación con todo el equipo de la producción, especialmente con su compañera Bella Ramsey. En las imágenes del rodaje de su última escena juntos, la entrañable pareja protagonista se funde en un emotivo abrazo. “Fue difícil porque Bella y Pedro son muy cercanos y se habían vuelto muy importantes el uno para el otro. Pasás tanto tiempo con alguien que se desarrolla mucha confianza y cariño. Cuando sentís que se acerca la despedida no podés evitar que te toque”.

El creador de 'The last of us' explica un cambio respecto al juego

Por otro lado, en palabras a Variety, Neil Druckmann, creador del videojuego The Last of Us: Parte II, explicó por qué se adelantó en la narrativa de la serie la escena de la última conversación de Ellie con Joel antes de su muerte. Esta especial secuencia, que es la última en el juego, en la serie fue llevada al final de la segunda temporada.

Según el responsable, Mazin lo convenció “con facilidad” de este cambio, ya que esperar al estreno de la temporada 3 o “incluso a la temporada 4” habría supuesto “demasiado tiempo”. “Sobre todo por lo mucho que esta temporada se centra en el viaje de Ellie”, declaró.

En la secuencia, se explica los términos en los que quedó la relación de Ellie y Joel antes de su trágica desaparición. Durante esa conversación, Ellie da una última oportunidad a su padre adoptivo para que le cuente lo que ocurrió en el hospital de Salt Lake City en el final de la primera temporada y este termina confesando la verdad.

La escena, que confirmaba la decepción de la joven, daba algo de esperanza a los espectadores cuando Ellie aseguraba que le encantaría encontrar la forma de perdonarlo. “Hablando de ello con Craig, fue la primera vez en la que realmente pensé en el tiempo entre temporadas”, explicó Mazin.