Harrison Ford carga contra Trump y su negación del cambio climático: “No conozco un criminal mayor”

Harrison Ford lo ha vuelto a hacer. El que alcanzó la fama mundial por sus papeles en sagas como Indiana Jones o Star Wars ha defendido la ciencia en un alegato contra la inacción frente al cambio climático, especialmente duro contra quienes lo niegan. En concreto, sus críticas han ido esta vez dirigidas a uno de los dirigentes mundiales que más pasos dan en contra de la lucha por el clima y que más apuesta por el negacionismo científico: Donald Trump. “No conozco un criminal mayor en la historia”, dijo el actor.

En declaraciones al periódico británico The Guardian antes de recibir un premio por sus labores de divulgación sobre la conservación este pasado miércoles, Ford cargó duramente contra el presidente de Estados Unidos. “No tiene políticas, solo caprichos. Me da mucho miedo. La ignorancia, la arrogancia, las mentiras, la perfidia. Sabe lo que hace, pero es un instrumento del status quo y está ganando dinero a espuertas mientras el mundo se va al garete”.

Estados Unidos se salió a principios de este año del Acuerdo de París contra el camibio climático, volviendo a darle la espalda a los objetivos climáticos. Un acuerdo que se aprobó en 2015 para abordar la necesidad de trabajar globalmente para luchar contra el cambio climático por el que los países firmantes se comprometen a tratar de impedir que la temperatura global del planeta al final del siglo XXI suba más de 2ºC.

Aunque no es el único paso que ha dado la Administración Trump en contra del consenso científico por la emergencia climática. El Ejecutivo también prohibió calcular el impacto monetizado de las emisiones de CO2 para no entorpecer el uso de combustibles fósiles, y en diferentes ocasiones el presidente estadounidense calificó la ciencia climática de “estafa”, en su lucha contra las energías renovables.

Sin embargo, Ford se muestra con esperanza en este sentido y asegura que está “perdiendo terreno porque todo lo que dice es mentira”: “Estoy seguro de que podemos mitigar el cambio climático”, añade en conversación con la cabecera de Reino Unido.

No es la primera vez que Harrison Ford hace declaraciones públicas en este sentido. Cada año durante la Cumbre del Clima pide evitar la desesperanza y anima a la “acción colectiva” para pedir a los gobiernos que se tomen medidas para preservar el planeta.