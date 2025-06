Mark Ruffalo explotó contra Trump en una carta para la clase trabajadora estadounidense

El actor estadounidense Mark Ruffalo compartió una carta en redes sociales en la que explota contra la Administración de Donald Trump y pide a la clase trabajadora de Estados Unidos que reflexione sobre la gestión del presidente. “Está todo mal. Por favor, ¿no ven que están apuntando sus armas en la dirección que no es? Nosotros no somos los que los estamos matando. No disparen a sus amigos”, dice el texto, que fue apoyado y aplaudido por compañeros de profesión y famosos como Pedro Pascal, Halle Berry o Melanie Griffith.

“¿El multimillonario de arriba te está robando y vos te preocupás porque el más pobre de los pobres está arruinando tu vida? Estás apuntando tu arma en la dirección equivocada”, dice Ruffalo. “El presidente es un estafador, su familia se está llenando de plata con la estafa de las bitcoin. El multimillonario tonto de la tecnología se lleva el dinero de tus impuestos para hacerse la persona más rica de la historia de la humanidad con su sueño de vivir en Marte, mientras vos morís de hambre, mientras te preocupás, mientras él deja morir en silencio y alegremente a los enfermos de sida, a los que sufren hambre, persecución o peligro político. Despide a tus familiares y detiene la investigación sobre el cáncer que ayuda a curar a tus seres queridos”, critica el actor, en referencia tanto a la política migratoria de Trump como a los negocios y aspiraciones de personas de su entorno, como Elon Musk o Javier Milei. “Estás apuntando tus armas en la dirección que no es”.

“Pensá con claridad. No sos tonto”, pide Ruffalo a sus conciudadanos. “El problema no son los que hacen el trabajo que vos no querés hacer, sino los que no te pagan el salario que merecés por ese trabajo”, insiste.

La carta del galardonado actor toca muchos de los palos más polémicos de la gestión de Trump. La privatización de la eduación y la prohibición de libros escolares por tratar temáticas LGTBIQ+ —“¿Quieren deshacerse de la educación y sustituirla por más prisiones privadas”?—, las últimas medidas de detención y expulsión de migrantes —“el problema no son los que hacen el trabajo que vos no querés hacer, sino los que no te pagan lo que merecés por ese trabajo”—, los recortes en los fondos para la investigación científica y el medio ambiente—“no persigas a los que curan el cáncer, sino a los que te lo provocaron”— y las batallas con universidades como la de Harvard por el ingreso de estudiantes extranjeros — “quieren expulsar el talento y la imaginación de este país porque les mintieron sobre la inmigración”.

Este lunes es el cuarto día consecutivo de protestas en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, contra las redadas masivas que Trump ordenó para detener a migrantes. El presidente recurrió a las tropas federales para controlar las manifestaciones masivas, y los demócratas de California critican el atropello de la soberanía de su Estado. Trump desplegó dos mil efectivos de la Guardia Nacional equipados con material militar para imponer “la ley y el orden” y “liberar Los Ángeles de la invasión migrante”. “Se restablecerá el orden, los inmigrantes ilegales serán expulsados y Los Ángeles será liberada”, aseguraba ayer en redes sociales.

La discusión política se extendió por todo el país, que comienza a criticar la actuación de las fuerzas de ICE. “No es tan difícil”, prosigue la carta de Ruffalo, “es un sistema de clases que te dejó en el lado equivocado”. “Los culpables son como vos. Puede que su piel sea de otro tono o que no les guste su pronombre, pero sus corazones son los mismos. Aman igual, sienten igual, se quedan despiertos por la noche como vos, atormentados por las mismas preocupaciones que vos. No te dejes engañar. No es que no haya suficiente para vos. Es que la mayor parte está en manos de unos pocos, a los que no les importás. Aunque vos creas que sí. ¿No ves que estás apuntando en la dirección que no es?”.

Ruffalo critica también la responsabilidad del ejército y el papel de la industria armamentística estadounidenses en el conflicto de Israel y Gaza. “Nuestros impuestos van a bombardear a la gente en Palestina. Pensalo. Eso es lo que están haciendo con nuestro dinero. [...] Nuestras almas todavía saben que matar de hambre y matar a gente inocente está mal, no importa por qué o por quién”.

El también productor y director, que fue un gran defensor de un alto al fuego en Gaza desde que estalló el conflicto, pide a sus compatriotas que cuestionen las estrategias de la Casa Blanca y que miren más allá de la propaganda. Advierte de que tanto Trump, como Musk, como los multimillonarios tecnológicos que los rodean, no se alinean con los intereses de la mayoría. “No se enfaden con quienes literalmente cosechan su comida para vos y tus hijos. Enójense con quienes hicieron su fortuna robando tu salario y tu preciado tiempo”. “Oh, queridos vecinos y amigos, están apuntando sus armas en la dirección equivocada”, reitera Ruffalo, una vez más, para concluir el texto.