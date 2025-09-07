Inteligencia Artificial e Impacto Social : una charla de Martí Perramón en el CCEBA

¿Quién es el autor de una obra creada con inteligencia artificial? ¿Cómo afecta la IA a las comunidades creativas? ¿Es la creación digital realmente sostenible? Estas son algunas de las preguntas que se debatirán en la charla “Arte e Inteligencia Artificial: Sostenibilidad, autoría e impacto social en la nueva era creativa”, a cargo del especialista español Martí Perramón.

La charla, que se realizará el próximo 12 de septiembre a las 11h en el CCEBA, busca ser un espacio de reflexión crítica y participativa sobre la irrupción de la IA en el mundo del arte. Perramón, reconocido por su enfoque práctico y transformador, guiará un recorrido por los tres ejes centrales de esta revolución tecnológica:

Sostenibilidad: Se analizarán los costos energéticos y ambientales de la IA, así como las prácticas responsables para una creación artística asistida por tecnología.

Autoría: Se explorarán los dilemas éticos y legales que surgen al combinar creatividad y sistemas de IA, redefiniendo el concepto de autor en la era digital.

Impacto Social: Se discutirá el rol de la IA en la democratización del arte, así como los riesgos y desigualdades que puede generar en las comunidades creativas.

Una actividad para todos los públicos

La charla está dirigida a artistas, gestores culturales, creadores, tecnólogos y cualquier persona interesada en comprender las implicancias de esta nueva era creativa. La metodología incluirá una exposición inicial con ejemplos claros, seguida de un panel de debate abierto para fomentar el diálogo multidisciplinar. Al finalizar, se distribuirán materiales gratuitos para quienes deseen profundizar en la temática.

Sobre el orador y el moderador

Martí Perramón es fundador de Nodos y Públicos, una consultora especializada en el uso de herramientas avanzadas de marketing digital e inteligencia artificial para el sector cultural. Con más de 30 años de experiencia, es un referente en el debate sobre la relación entre tecnología y artes en España y América Latina.

La charla será moderada por Emiliano Causa, artista e Ingeniero en Sistemas de Información. Es el actual Coordinador del Programa de Arte y Tecnología MediaLab del CCEBA y docente de artes multimedia en destacadas universidades de Argentina.

Arte e Inteligencia Artificial | Viernes 12 de septiembre, 11h

Centro Cultural de España en Bs As (CCEBA), Paraná 1159, CABA. Entrada: Libre y gratuita hasta completar aforo. Información completa enhttps://cceba.aecid.es/