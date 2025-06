Lux Pascal, la actriz trans que protagoniza la película de Agustina Macri sobre la primera mujer en dedicarse a la minería en la Patagonia

Carla Antonella Rodríguez nació en Mina 3, un asentamiento junto a Río Turbio, pueblo de 11.000 habitantes de la cuenca carbonífera de la Patagonia argentina. Para las mujeres la mina era un sitio prohibido. A los hombres se los educaba para trabajar allí, el principal —casi el único— motor económico de la región. De ellas se decía que incluso daban mala suerte. Solo podían entrar un día al año, el día de la Patrona Santa Bárbara, y recorrer la mina como una atracción turística. Pero Carla decidió romper el sistema. Siempre tuvo claro que ella quería ser minera. Si para una mujer era un sueño casi imposible, para una mujer trans era directamente una utopía. Sin embargo, lo logró.

Lo hizo a pesar de tener todo en contra, y su historia se ha convertido en el centro de Miss Carbón, la película que dirigió Agustina Macri —hija del expresidente Mauricio Macri— y que se rodó en escenarios reales de la Patagonia.

Para dar vida a Carla Antonella Rodríguez, Macri confió en Lux Pascal, actriz trans y cuyo apellido da la pista familiar por la que también es conocida. Ella es la hermana de Pedro Pascal, que siempre habla de ella con orgullo en las entrevistas. Lux Pascal tiene algo en común con el personaje real, y es que ambas transicionaron y vivieron los prejuicios y la transfobia en su carne.

Cuando se vinculó al proyecto no conocía la historia real de Carla, pero cuando la descubrió tuvo claro que quería estar en el filme y encarnar a “una mujer muy luminosa, muy trabajadora y muy fuerte”. Subraya los contrastes entre esos adjetivos y el “ambiente precario y hostil” donde vivía, y confiesa que no siempre tuvo claro hacer este filme. “Soy muy transparente con eso, porque me gusta visibilizar cómo los artistas pensamos en el trabajo. Uno a veces duda y termina en uno de los proyectos más importantes de su vida”, dice la actriz. Cuando le ofrecieron inicialmente la película se encontraba a punto de graduarse en Julliard, y de alguna forma ignoró el proyecto hasta que le insistieron para leer el guion y cayó enamorada.

En la película se muestra cómo el pueblo divide claramente las labores que son propias de los hombres y cuáles son las de las mujeres, que incluso son empujadas a competir en el concurso de belleza local. Un binarismo que Lux Pascal no cree que “haya que romper”, porque cree que “el mundo ya vive una realidad mucho más profunda y diversa que como se había concebido históricamente, con ese binarismo”. “Hoy los seres humanos vivimos en ese terreno entre medias constantemente”, asevera.

Sin embargo, cuando Carla decidió entrar en la mina no estaba tan claro, y era una mujer que hizo que “la gente se cuestionara todo, como quiénes tenían permitido estar presente en ciertos ambientes ambiente y quiénes no”. “Su historia nos hace cuestionar un poco las reglas que determinamos para nosotros y que en el fondo nos comprimen, no nos dejan expandirnos y al final suprimen la creatividad de las personas”, añade.

La llegada de la protagonista a la mina se produce a la vez que se debatía la Ley de Identidad de Género en Argentina, que finalmente se aprobó en 2012 y que 13 años después ha visto cómo Milei la ha recortado con su motosierra neoliberal de extrema derecha. A Lux Pascal le cuesta ofrecer una respuesta tajante al respecto. Siempre le preguntan y sabe que se espera su respuesta, y dice con sinceridad que es complicado. “Hay momentos en los cuales yo simplemente quiero existir, quiero seguir trabajando y concentrándome en lo que tengo que hacer…”, dice.

No me importa que me pregunten por él porque le adoro y es mi máximo apoyo. Ha sido demasiado generoso conmigo Lux Pascal — Actriz

Sin embargo, siempre algo se cruza en ese deseo. “Las personas trans estamos siendo usadas como una especie de carne de cañón para visibilizar injusticias que todo el mundo sufre. Todas las mujeres tenemos que confrontarnos a esas cosas. En estos momentos quiero descansar de eso, enfocarme en mi trabajo. Que la gente que es aliada salte a la palestra y que ellos se pongan en frente del cañón y que ellos nos defiendan. Ojalá la gente escuche, sea sensible y venza su propia ignorancia”, asevera y añade que centrarse solo en la etiqueta trans del personaje supone también “volverlo un fetiche”. Para Lux Pascal no es la primera trans minera, sino simplemente “la primera mujer minera de la Patagonia argentina”.

Espera que la gente vaya sin prejuicios a verla y que “saquen sus propias conclusiones”, pero no le da “miedo que la gente pueda tener una opinión negativa”. “Estoy acostumbrada”, avanza y luego explica cómo ha sufrido los prejuicios de la gente. “Vivimos en una sociedad que es muy misógina, y las mujeres siempre vamos a ser criticadas por cualquier cosa que hagamos. Pero eso lo tengo muy, muy claro. Yo lucho a diario por mantener mi sanidad mental. Lo único que le puedo decir a la gente que me dice cosas negativas es que no leo sus comentarios. No me importa. A no ser que sea una crítica justa sobre mi persona y sobre mi trabajo, no voy a prestarte atención”, señala.

Le gustaría que la gente también hablara de otro de los mensajes de la película como la sororidad entre todas las mujeres que aparecen en Miss Carbón. No solo las de la comunidad trans, sino todas las que habitan ese pueblo y que, como decía Lux Pascal, han sufrido las mismas violencias desde hace muchas generaciones. Pascal cree que hay que “seguir construyendo una sociedad que priorice la colaboración entre mujeres y no creer que la existencia de una persona va a opacar la existencia de otra”, dice lanzando una velada referencia a uno de los tópicos usados contra la comunidad trans.

Es inevitable no preguntarle por su hermano, por la influencia que ha tenido en ella como actriz. Aunque en todas las entrevistas se le mencione concede que le parece “lógico” que lo hagan. Entre otras cosas porque “es una persona maravillosa que tiene una luz inmensa”. “Me encanta hablar de él. No me importa que me pregunten por él porque le adoro y es mi máximo apoyo. Ha sido demasiado generoso conmigo. Hablábamos antes de colaboración y esto es una colaboración de los dos. Si presento una película me gusta hablar de la película, pero no me molesta que entre el tema en una entrevista. También por respeto a él pienso que lo mismo no quiere que yo hable de él. También me ha preguntado si yo me siento incómoda porque lo hagan, y yo le he dicho que no, pero cada uno es su propia persona y tiene derecho a ocupar su espacio”, zanja.

Ahora le toca pensar en el futuro. Es el primer protagonista, pero tiene pinta de que vendrán muchos más, y para eso sabe que tiene que empezar a moverse “un poco más rápido” y disfrutar de este momento en el que por fin esta “recogiendo los frutos de la cosecha por primera vez en mucho tiempo”.