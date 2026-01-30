Murió Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito' y 'Beetlejuice'

Murió la actriz Catherine O'Hara a los 71 años, famosa por su participación en películas como Mi pobre angelito y Beetlejuice y series como Schitt's Creek, The Last of Us o The Studio. Su representante confirmó la muerte a la revista Variety este viernes.

O'Hara nació en 1954 y ya desde sus comienzos en televisión hacía comedia, llegando a participar en programas como Saturday Night Live. En las décadas de 1980 y 1990 comenzó a tener sus primeros papeles en películas como Heartburn (traducida al español como El difícil arte de amar, una adaptación de la novela de Nora Ephron).

Aunque posiblemente de esa época sus papeles más destacados sean el de Delia Deetz en Beetlejuice, que protagonizó una de las escenas inolvidables de la cultura audiovisual millenial:

Más tarde, en 1990, O'Hara se convertiría en la madre de Kevin McCallister en la ficción, tarea ardua que la inmortalizaría como la madre del niño de Mi pobre angelito.

Durante su extensa carrera también puso voz a personajes de películas como El extraño mundo de Jack o Chicken Little.

A lo lago de estos últimos años, O'Hara cosechaó éxito tras éxito televisivo. Entre los últimos títulos más destacados está Schitt's Creek, una de las comedias más premiadas. Se hizo con nueve premios Emmy y dos Globos de Oro a la Mejor Comedia y a la Mejor Actriz de Serie de Comedia para Catherine O'Hara. También participó en la aclamada serie The Last of Us, galardonada con ocho premios Emmy.

Este mismo año la actriz estuvo nominada de nuevo al Globo de Oro como mejor actriz de reparto en televisión por su papel en The Studio, una serie que finalmente se hizo con el premio a mejor serie de televisión en la categoría de comedia.