El diseñador Valentino Garavani murió a los 93 años en Roma, según ha confirmado su fundación en una publicación de Instagram. El genio de la costura, que estaba retirado desde 2008, se había convertido en una de las grandes figuras del mundo de la moda desde que se iniciara en el oficio a mediados del siglo pasado.

“Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, informó la fundación a través de redes sociales. “El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas”, añadieron.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en la localidad italiana de Voghera, en Lombardía, recibió su nombre en honor al actor de cine mudo Rodolfo Valentino. El modisto siempre había sentido un interés enorme por la industria de la moda. Tanto es así que, a los 17 años, sorprendió a sus padres al mudarse a París para estudiar en École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Fue entonces cuando comenzó como aprendiz de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche. Más adelante, en 1959, regresaría a Roma para abrir su propio estudio con ayuda de sus padres.

Nombres reconocidos como Elizabeth Taylor, la princesa Diana de Gales, La Princesa Máxima o Audrey Hepburn llegarían a pasar por las manos de Valentino Garavani a lo largo de su aclamada trayectoria. Sin embargo, no es la única figura que quedaría asocieda a él. En 1960, Valentino conocería a Giancarlo Giammetti, quien acabaría siendo tanto su socio como su pareja. Junto a él fundó la Maison Valentino ese mismo año.

Con tan solo 26 años, el diseñador lanzaría su primera colección, que se estrenó el 28 de febrero de 1959 en sus salones de la Via Condotti de Roma. Asimismo, en julio de 1962, Valentino fue uno de los diseñadores que desfilaron en la Sala Bianca del Palacio Pitti, una plataforma que contribuyó al lanzamiento internacional de la marca, que Giancarlo Giammetti contribuiría a expandir hasta llegar a transformarla en un imperio global.

Desde aquel momento, el modisto se haría cargo de una de las marcas más respetadas de la moda, que redefinió por completo el arte contemporáneo. Fue apodado el “último emperador” en un documental sobre su vida dirigido por Matt Tyrnauer y estrenado en 2008, donde aparecen los muchos jets privados, vestidos y galas que acabarían dando forma al reconocimiento de Valentino en todo el mundo.

Italia siempre ha considerado a Valentino como una de las figuras más importantes del país. “En Italia, está el Papa y está Valentino”, llegaría a afirmar Walter Veltroni, entonces alcalde de Roma, en un perfil del modista publicado en 2005 en The New Yorker. Unos años después, el modisto confesaría el secreto de su éxito al periódico estadounidense The New York Times: “Es muy, muy sencillo. Intento que mis chicas luzcan sensacionales”.