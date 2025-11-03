Millie Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre adoptivo en 'Stranger Things', por acoso e intimidación laboral

Stranger Things cuenta ya los días para el esperado estreno de su quinta y última temporada en Netflix. Sin embargo, en los últimos días el lanzamiento del desenlace de la ficción se vio empañado por una noticia que afecta a dos de sus principales protagonistas. Según informa el Daily Mail, Milly Bobby Brown presentó una denuncia formal contra su compañero de reparto David Harbour antes de que comenzara el rodaje de la tanda final de esta emblemática superproducción.

La actriz que da vida a Eleven (Once) habría demandado al intérprete de Jim Hopper, su padre adoptivo en la serie de Netflix, en un documento que contiene “páginas y páginas” de acusaciones contra el actor por presuntas acciones de acoso e intimidación laboral. El citado medio incide en que no se trata de comportamientos de índole sexual, sino quejas por bullying durante las grabaciones de Stranger Things.

“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”, recogen algunos medios, que explican que el gigante americano tomó cartas en el asunto para descubrir lo que había ocurrido.

Netflix inició una investigación contra Harbour

Tras imponerse la denuncia, Netflix habría iniciado una investigación interna, que se prolongó durante varios meses. No obstante, no trascendieron detalles del proceso ni de las consecuencias que habría tenido para los protagonistas de la ficción.

Eso sí, según el portal Page Six, durante el rodaje del final de la serie, Milly Bobby Brown habría estado acompañada en todo momento en el set de grabación por miembros del equipo de producción.

Millie Bobby Brown y David Harbour, que en el pasado desmostraron tener una buena relación, no posaron esta vez juntos en ningún acto promocional. Según fuentes de la producción, “Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho”. Además, esperan que el estreno del final de Stranger Things sea “todo un espectáculo: ”Nada lo eclipsará, ni siquiera la vida privada del protagonista“, explica a Daili Mail un portavoz de la plataforma.