Seis canciones de Bruce Springsteen destacadas que aparecen en 'Deliver me from nowhere'

Este jueves llega a los cines la próxima biopic, en concreto musical, en este caso sobre Bruce Springsteen y la composición y grabación de Nebraska, álbum publicado en 1982, y del que se lanza una versión extendida especial con el estreno de la película, que hasta el 5 de diciembre no verá publicada su banda sonora oficial, que contó con la participación en la voz de su protagonista, Jeremy Allen White, conocido por su interpretación en ‘The Bear’.

En ‘Deliver Me From Nowhere’, White comparte reparto con Jeremy Strong como Jon Landau, representante del cantante, Paul Wallter Hausen, Stephen Graham u Odessa Young, en un trabajo dirigido por Scott Cooper y que se basa en el libro del mismo nombre de Warren Zanes, que también se publica en español con motivo del estreno de la biopic, en cuya banda sonora se pueden escuchar tanto clásicos como canciones que fueron importantes en el álbum ‘Nebraska’ y que es eje principal del largometraje.

‘Born in the U.S.A’

Uno de los grandes clásicos de la discografía de Bruce Springsteen y que es todo un himno no solo para sus aficionados, sino del rock en general, sobre todo en sus conciertos, y a pesar de que data de 1985, siendo álbum posterior a los hechos que narra la película, ‘Born in the U.S.A’ aparece en la banda sonora del biopic.

‘Nebraska’

La canción de apertura del álbum homónimo y que ocupa parte principal de la sinopsis de ‘Deliver Me From Nowhere’ y que está basada en la historia de Charles Starkweather, un asesino que mató a diez personas entre Nebraska y Wyoming mientras estaba de viaje con su novia, y que fue sentenciado a silla eléctrica por estos asesinatos, y en la que ‘The Boss’ se basó tras ver la película inspirada en ello, ‘Badlands’ y sobre la que llegó a decir que “todo el mundo sabe lo que es ser condenado”.

‘Atlantic City’

Sobre esta canción la revista especializada en música ‘Rolling Stone’ llegó a decir que “es capaz de conquistarte la mente sin precisar toda tu atención”, en la que Bruce Springsteen se basa en las guerras mafiosas que dominaban la corrupción de la ciudad durante esa época a través de la vida de un joven que se quiere ganar la vida de forma honrada y que al mudarse a ella acaba uniéndose a ese mundo.

‘Mansion on the Hill’

Es una de las canciones del álbum ‘Nebraska’ en la que ‘The Boss’ recuerda momentos de su infancia y habla de una casa que llamaba su atención cada vez que la veía a través de los viajes en coche con su padre, y a la que une un arreglo minimalista con solo guitarra y armónica, con la que consigue crear una atmósfera cautivadora e hipnótica.

‘I’m on Fire’

Es otra de las canciones que aparecen en su álbum posterior a lo que narra ‘Deliver Me from Nowhere’, pero se incluyó también en la banda sonora, en un tema en el que fusiona los sintetizadores con el rock en un tono que concuerda con la letra sobre tensión sexual, siendo uno de sus primeros usos de sintetizador en su carrera musical.

‘Born to Run’

Otro de los clásicos del repertorio de Bruce Springsteen y que es uno de los ganchos musicales que ofrece el tráiler de ‘Deliver Me From Nowhere’, fue el principal tema del disco del mismo nombre en el que quiso crear “el mejor disco de rock de la historia”, siendo uno de los éxitos que preceden al ‘Nebraska’ que vemos en la película. Para la revista ‘The Rolling Stone’ su mejor canción.