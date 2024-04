'Transmitzvah', del argentino Daniel Burman, se estrenará en el Festival de Cannes

La película Transmitzvah, del director, productor y guionista argentino Daniel Burman, se estrenará fuera de competición en el Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 mayo próximos, anunciaron este viernes los organizadores.

Transmitzvah fue añadida a la selección oficial y podrá verse en el denominado Cinéma de la Plage (Cine de la Playa), una pantalla gigante que se instala sobre la arena de la Croisette, a pocos metros de la alfombra roja que lleva al Palacio de Festivales, para ver algunas de las películas del certamen al aire libre.

La trama de Transmitzvah explora la transición a la edad adulta en la comunidad judía, un hito que tradicionalmente se celebra con el Bar Mitzvah para los niños y el Bat Mitzvah para las niñas. Sin embargo, con el avance de la aceptación de las identidades de género más allá de lo binario, muchas comunidades adoptaron enfoques inclusivos. Estas prácticas reflejan la evolución de las tradiciones en consonancia con los valores contemporáneos.

Burman, de 50 años, ya participó en el Festival de Cannes del año 2021 en calidad de miembro del jurado de la sección “Una cierta mirada”, que premia obras y estilos cinematográficos originales y diferentes.

El realizador argentino es conocido por proyectos como las series Iosi, el Espía Arrepentido o El rey del Once y por películas como El abrazo partido, que ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín en 2004.

Para Transmitzvah contó con un elenco que incluye a la actriz española Penélope Guerrero y a los argentinos Juan Minujín y Alejandro Awada.

Junto a la producción argentina, Cannes anunció otros tres títulos que se podrán ver en su Cine de la Playa: las películas francesas de animación Silex and the city (Jul) y Slocum et moi (Jean-François Laguionie) y el documental My way (Lisa Azuelos y Thierry Teston).

También avanzó los dos filmes que propondrá este año para el público infantil, las cintas de animación Sauvages (Claude Barras) y Angelo dans la forêt mystérieuse (Vincent Paronnaud and Alexis Ducord).

El comunicado que anunció estas novedades a la selección oficial reveló también que la actriz y directora italiana Valeria Golino será otra de las invitadas de la edición número 77 del icónico festival, donde tendrá un encuentro con el público tras el estreno del primer episodio de su nueva serie L'arte della gioia, basada en el libro homónimo de Goliarda Sapienza.

La edición número 77 del Festival de Cannes tendrá lugar del 14 al 25 de mayo y el jurado que decidirá la Palma de Oro estará presidido por la directora y actriz estadounidense Greta Gerwig.

Por el máximo premio entregado en el Palacio de Festivales de Cannes, que el año pasado quedó en manos de la francesa Anatomía de una caída (Justine Triet), también competirán nombres como el estadounidense Francis Ford Coppola, el canadiense David Cronenberg, el italiano Paolo Sorrentino o el griego Yorgos Lanthimos.

Fuera de competición también podrán verse otros títulos muy esperados, como la película Furiosa: A Mad Max Saga (George Miller) u Horizon, an American saga, la serie de Kevin Costner sobre el Oeste americano; y el cineasta George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor.

Transmitzvah será la única presencia argentina en el festival oficial, pero, en las secciones paralelas, el país sudamericano estará en cartelera tanto en la Semana de la Crítica y la Quincena de Cineastas con títulos como Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli, y Simón de la montaña, ópera prima del argentino Federico Luis.

CRM con información de la agencia EFE