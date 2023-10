Netanyahu acuerda formar un “gabinete de guerra” con la oposición

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a un acuerdo con Benny Gantz, líder del partido Unidad Nacional, para formar un gobierno de unidad. El “gabinete de guerra” estará formado por cinco personas: Netanyahu, Gantz, el ministro de Defensa Yoav Gallant y otros dos miembros de alto rango en calidad de observadores, según anunció Gantz en un comunicado.

“Los dos acordaron el establecimiento de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de guerra”, señala el comunicado de Netanyahu y Gantz. El nuevo Ejecutivo no aprobará legislación que no esté relacionada con la guerra y no está claro qué pasará con los actuales socios de Gobierno del primer ministro. El líder de la oposición, Yair Lapid, no ha entrado en el nuevo gabinete.

Los ministros del actual gobierno de coalición han dado su visto bueno al acuerdo, incluido el ultraderechista Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional.

El número de fallecidos en Israel por el ataque sorpresa del sábado del movimiento islamista Hamás superó este miércoles los 1.200 y los heridos ascienden a 2.900, mientras el Ejército ha intensificado en las últimas 24 horas los ataques aéreos y de artillería contra la franja. Del lado palestino, el Ministerio de Sanidad gazatí registra hasta el momento 1.055 muertos y 5.184 heridos por los bombardeos israelíes de represalia y más de 4.500 heridos.

La cifra de fallecidos en Israel, difundida por medios locales citando a los servicios de emergencias médicas, marca un importante aumento respecto a ayer, cuando se contabilizaron alrededor de 900 muertos.

A esos 1.200 se les sumarían, según un portavoz del Ejército de Israel, 1.500 combatientes de Hamás muertos en territorio israelí en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras infiltrarse desde la franja el sábado pasado. Por otra parte, el Gobierno israelí ha informado de que más de 100 personas, entre civiles y uniformados, han sido secuestradas por los milicianos palestinos y llevadas a Gaza como rehenes.

Esta madrugada continuaron los ataques aéreos de Israel sobre la Franja, con extensos bombardeos sobre más de 270 objetivos. En paralelo, la Marina israelí, la Fuerza Aérea y cuerpos de artillería atacaron objetivos navales de Hamás que según un portavoz militar “eran usados por Hamás para llevar a cabo ataques terroristas en las costas israelíes”.

Barrios enteros de la ciudad de Gaza han sido destruidos en las pasadas 48 horas y las residencias de varios dirigentes de Hamás han sido blanco de ataques. “El nivel de muerte y destrucción no tiene precedentes”, ha afirmado un portavoz del grupo islamista, Ghazi Hamad, cuya casa fue arrasada por un bombardeo israelí el martes por la noche.

También ha sido objetivo de un bombardeo la casa de la familia del líder del brazo militar de Hamás, Mohammad Deif, aunque él no se encontraba en el lugar. Según la agencia de noticias AP, en el ataque perecieron su padre, su hermano y al menos otros dos familiares.

Otros Frentes

Mientras se intensificó la ofensiva israelí en Gaza, desde el Líbano el grupo chií Hizbulá lanzó misiles hacia el norte de Israel, al otro lado de la frontera, y aseguró que el ataque causó “un gran número de bajas” a las fuerzas israelíes.

“Los muyahidines de la Resistencia Islámica atacaron con misiles teledirigidos el punto sionista de Al Jrdah, frente al área de Al Dhaira, lo que resultó en un gran número de bajas confirmadas en las filas de las fuerzas de la ocupación, incluyendo muertos y heridos”, ha informado Hizbulá un comunicado recogido por la Agencia EFE.

Según la nota, se trata de una nueva respuesta a un ataque perpetrado el lunes por Israel en el que murieron tres miembros del grupo armado, uno de varios incidentes ocurridos en la zona fronteriza en los últimos cuatro días y en los que han estado involucradas también facciones palestinas presentes en el Líbano. “La Resistencia Islámica reafirma que será decisiva en su respuesta contra los ataques israelíes que tienen como objetivo nuestro país y la seguridad de nuestra gente”, ha prometido Hizbulá, que tiene una destacada presencia en el sur del Líbano y se enfrentó a Israel en una cruenta guerra en 2006.

En otra frontera, el martes por la noche se registró el primer ataque desde Siria contra Israel desde el estallido de la violencia en Israel y Gaza, pero no provocó daños materiales ni víctimas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos atribuyó el lanzamiento de morteros desde Siria a “facciones palestinas que trabajan con Hizbulá”, cuyos milicianos apoyan al Ejército sirio en la contienda en ese país.

Por su parte el Ejército israelí dijo que sus tropas respondieron con artillería y morteros al ataque, tras detectar “varios lanzamientos desde Siria hacia territorio israelí, parte de los lanzamientos cruzaron hacia territorio israelí y presumiblemente cayeron en un área abierta”, según un comunicado militar citado por EFE.