Cruce en Davos por la OTAN: Trump relativizó el rol de Europa y Meloni respondió con dureza

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ser escenario de tensiones geopolíticas luego de que Donald Trump afirmara que “la OTAN no es nada sin Estados Unidos”, una frase que sintetiza una visión histórica del vínculo transatlántico basada en la supremacía militar y política de Washington. La declaración no pasó inadvertida y encontró una respuesta directa en la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien expuso los límites de esa lógica.

“Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”, ironizó Meloni, en una intervención que combinó sarcasmo y advertencia política. Más allá del tono, el mensaje fue claro: Europa no está dispuesta a aceptar una relación basada en la subordinación.

El intercambio puso en evidencia una discusión de fondo que atraviesa a la OTAN y a la política internacional desde hace años: el reparto de responsabilidades en materia de defensa y el costo político de la protección militar. Para Trump, la seguridad europea aparece como una carga unilateral asumida por Estados Unidos. Para varios líderes europeos, en cambio, se trata de una alianza entre socios con intereses y capacidades propias.

“La cruda realidad es que si Washington quiere hablar como si la protección fuera un favor en un solo sentido, Europa puede responder como un socio con influencia, no como un dependiente que pide permiso”, señalaron fuentes cercanas al debate. En ese marco, la reacción de Meloni fue leída como un gesto inusual de firmeza en un continente que, históricamente, ha evitado confrontar de manera directa a Estados Unidos.

El cruce en Davos dejó al descubierto un cambio de clima. Frente a discursos que plantean la dependencia como argumento de poder, Europa empieza a ensayar respuestas basadas en límites, autonomía y reciprocidad. Para muchos analistas, más allá de los nombres propios, el episodio refleja una redefinición inevitable del vínculo transatlántico en un mundo cada vez más fragmentado y multipolar.

