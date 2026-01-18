Al menos 20 muertos en el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). Al menos 20 personas han fallecido y hay 25 heridos graves, según avanza la agencia EFE de fuentes oficiales.

Según la información avanzada por Adif en sus redes sociales, el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Puerta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por la vía contigua circulaba tren de Larga Distancia AV 2384 Puerta de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para informar a los familiares de las personas que viajaban en los trenes.

El testimonio del influencer argentino que viajaba en el tren

Lucas Merayo, actor e influencer, vive desde 2021 en Madrid. Viajaba en uno de los trenes que descarrilaron cuando regresaba de Málaga. Según él mismo contó en su cuenta de IG, viajaba en el vagón contiguo al que volcó. Si bien ni el actor ni las personas que viajaban junto con él sufrieron lesiones si tuvieron que ser evacuadas.

Circulación suspendida y despliegue de sanitarios

Se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Madrid y Andalucía por incidencia en la estación de Adamuz.

Adif confirma que el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia. Emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 19:50 por el descarrilamiento, señalando que había personas heridas. Se ha activado a los bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios y a Adif.

Los recursos sanitarios desplegados hasta el momento son los siguientes: 4 DCCU (SUAP – Atención Primaria), 6 UVIs móviles del 061, 2 UVIs e Transporte de Críticos, Vehículos de Apoyo Logístico, 3 ambulancias convencionales, 5 ambulancias de transporte programado y 2 ambulancias de Cruz Roja. El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución.

En este momento, todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados. El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales. Se están incorporando el resto de las unidades del 061.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante la situación originada por el accidente de trenes en Adamuz, ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba. El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en el edificio de Adif en Adamuz.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha constituido la Mesa de Emergencia ante el accidente ferroviario en Adamuz. A esta hora se han enviado al lugar del accidente 5 vehículos de bomberos y 15 efectivos (dotación completa del parque de El Granadal y refuerzo del central; 11 vehículos de Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación, 3 carpas de puesto de mando avanzado); 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección civil; 5 grupos electrógenos y 2 buses de Aucorsa.

(Habrá ampliación)