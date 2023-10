El crudo testimonio de una argentina en Israel y la búsqueda de toda su familia desaparecida desde el sábado

Si bien hasta el momento son cuatro los argentinos muertos por el ataque confirmados por el cónsul general de la Argentina en Tel Aviv, Ramiro Hidalgo, y otros cuatro permanecían desaparecidos en Israel en medio de la guerra con Hamas, los testimonios que llegan desde la zona de conflicto dan cuenta de que podrían ser más de los que no se sabe nada desde el sábado a la noche.

Mientras el Gobierno, a través del Consulado en Israel y Cancillería argentina continúa recibiendo solicitudes de eventuales evacuaciones y pedidos de ayuda para encontrar a argentinos desaparecidos en la zona de la franja de Gaza y alrededores, el testimonio de Edith, desde el Sur israelí da cuenta de la búsqueda de al menos seis miembros de su familia de los que no tiene noticias desde que sonaron las sirenas de alarma el sábado por la noche.

En declaraciones al programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Edith relató que vive “cerca de Tel Aviv” y contó el drama que vive desde las últimas horas: “Vinimos a Israel hace casi 50 años porque mi hermano tenía el sueño de vivir en un kibutz. Acá se casó y acá nacieron sus hijas. Vive al lado de la frontera de Gaza. Desde el sábado, cuando sonaron las sirenas de alarma, no sabemos nada de él, de su esposa, de su hija, el esposo de su hija y sus nietitos. Vimos también la foto de su sobrina con dos chiquitos pelirrojos cuando estaban siendo secuestrados”, contó.

En cuanto a las personas que pueden haber muerto y que siguen secuestradas a manos de Hamas, la argentina contó que “recién a la noche el Ejército pudo entrar de lo que quedaron de las casas. De 400 personas, quedaron solo una decena y hay 160 personas secuestradas. El resto están muertos. Del kibutz no quedó nada, quemaron todo. Son muchos más de 100 los secuestrados, desaparecidos. Y hablo de un solo Kibutz, y ellos entraron a muchos kibutz. Familias y familias asesinadas”, detalló.

Con desesperación, la nacida en la Argentina contó también que las alarmas “suenan todo el tiempo y tenemos que ir al refugio. Toda la zona del Sur está siendo bombardeada. Es nuestra realidad de años y años, más de 20. Mi papá era músico y viajaba al Sur a dar clases de piano a chicos de la zona y era transportado por un taxi que llevaba músicos. Y el taxista se iba a Gaza a hacer sus compras, y tenía amigos y después volvía a buscarlos para regresar lo más tranquilos. La realidad era muy distinta, hasta que entraron estos terroristas que son los que gobiernan en Gaza y oprimen al pueblo palestino. No los dejan vivir, no los dejan trabajar, no se preocupan por su salud ni por sus estudios”, remarcó.

Para Edith, “esto no es un ataque terrorista, es una guerra. Por supuesto que Irán está detrás de esto. Nosotros el miedo que tenemos es que pase lo mismo en el norte del país, desde el Líbano”, advirtió.

Al final de la entrevista, pidió “por favor al Gobierno argentino si puede hacer algo, que hay muchos argentinos en los kibutz del Sur, que los rescaten, y que por favor ayuden a mi familia para que sean rescatados”.

La palabra oficial del cónsul Hidalgo

“Hay cuatro argentinos fallecidos y cuatro personas desaparecidas, oriundas de kibutz del sur de Israel, zonas aledañas a la Franja de Gaza, donde están los focos de conflicto”, explicó el cónsul general de la Argentina en Tel Aviv, Ramiro Hidalgo.

En declaraciones radiales, el diplomático indicó que “la comunidad argentina en Israel, que es muy amplia, en su mayoría también son ciudadanos israelíes y están comprometidos a fondo con su país y en estos momentos su actitud es apoyar a Israel en esa causa y ponerse al servicio de su país”.

“Estamos recibiendo solicitudes para ver de cuánto se trata el universo de argentinos que tienen problemas para salir por los vuelos cancelados”, señaló Hidalgo.

Y agregó: “Hay argentinos que están queriendo salir, sobre todo los que estaban por turismo, de manera transitoria”.

De todos modos, el cónsul general en Tel Aviv remarcó que el Aeropuerto Internacional Ben Gurión funcionaba, a pesar de que se habían registrado algunas cancelaciones de vuelos.

Por su parte, el encargado de negocios de la Embajada argentina en Israel, Francisco Tropepi, afirmó que “la situación es absolutamente dinámica” en la guerra entre Israel y la agrupación extremista Hamas.

“Siguen los enfrentamientos en el sur, cerca de la Franja, que es el lugar más complicado. Pero nosotros estamos en el centro del país y tres veces tuvimos que ir al búnker, por el peligro de que cayera algún proyectil”, comentó.

