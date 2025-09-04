El Ejército israelí dice que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza

El Ejército israelí afirmó este jueves que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios. Fuentes en el terreno señalan que murieron en la urbe en un día al menos 39 personas.

“Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación [...] en el barrio de Zeitún, dentro de Ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40% de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días”, aseguró en un mensaje de video a los medios el portavoz militar israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles.

Defrin añadió que los equipos de combate de dos brigadas siguen combatiendo en el barrio de Zeitún, y que otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la urbe. “Seguimos atacando sistemáticamente la infraestructura de Hamas”, añadió el portavoz.

Fuentes sanitarias citadas por Al Jazeera indican que solo en lo que va de jueves Israel mató a 69 gazatíes en ataques a lo largo de la Franja, entre ellos a 39 en la asediada Ciudad de Gaza.

Los videos de la Defensa Civil de la Franja muestran a trabajadores que intentan rescatar a víctimas entre los escombros de casas destruidas en la ciudad, la más populosa del enclave.

En un solo ataque contra el barrio de Al Tuffah perecieron el jueves cinco personas y más de medio centenar resultaron heridas, entre ellas niños, según informó el portavoz de la entidad, Mahmud Basal.

Con información de la agencia EFE