Se eleva a 42 el número de muertos por el accidente de trenes en España

El accidente entre dos trenes que ha ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz ha dejado hasta el momento 42 víctimas mortales y 152 heridos, de los que 29 están graves y 123 leves. El suceso, considerado como el más grave de la historia de la alta velocidad en España, ha causado una gran respuesta por parte de todas las administraciones y de los cuerpos de seguridad, donde han rescatado los últimos tres cuerpos durante este miércoles en el tren de Alvia.

Cronología del accidente

A las 19:45 del domingo 18 de enero se registró el descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha. Por otra parte, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia.

El descarrilamiento ocurrió en la entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua y chocara con un Alvia que hacía el recorrido Madrid-Huelva. Desde el momento del accidente se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes de Alta velocidad entre Andalucía y Madrid, al menos hasta el miércoles.







En la zona han trabajado los operativos desde las 20:00 de este domingo con temperaturas bajo cero y en condiciones muy difíciles. La zona donde han caído los trenes está embarrada, lo que ha complicado las labores. A primera hora de este lunes se estaba a la espera de la llegada de maquinaria pesada para poder levantar los vagones volcados (Alvia) y acabar de extraer al resto de víctimas.

Desde entonces, los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada han realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo.

Los fallecidos y desaparecidos

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba (IML) ha realizado ya las autopsias de todos los fallecidos recibidos tras el accidente de trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. En total, se han recibido 38 cuerpos entre este lunes y este martes, puesto que esta madrugada tuvo lugar el levantamiento de un fallecido más. Los médicos forenses han realizado desde el domingo y hasta este martes a las 14:00 a las dos de la tarde un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, existen 43 denuncias de personas desaparecidas. Aunque de los 38 levantamientos confirmados tan solo se ha identificado a diez, por lo que parte de las denuncias podrían estar entre estas víctimas.

Durante la mañana de este martes, los Reyes de España han visitado la 'zona cero' de Adamuz, así como el Centro Cívico de Poniente Sur, donde se encuentran los familiares de los desaparecidos esperando alguna noticia, y el Hospital Reina Sofía. “No podemos dejar de mirar hacia los afectados”, explicaba la reina Letizia bajo la atenta mirada de Felipe VI.

Los datos de la Junta de Andalucía

A las 17:00, la Junta de Andalucía ha actualizado los datos de los atendidos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con relación al accidente entre dos trenes en Adamuz. Se encuentran ingresados 37 personas, de los que 33 son adultos y nueve están en la UCI, mientras que cuatro niños y uno solamente en la UCI. Por otro lado, se han realizado 86 altas en total y se han atendido a 123 personas a lo largo de estos últimos días.