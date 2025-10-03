Hamas aseguró que está dispuesto a liberar a todos los rehenes y discutir los detalles del plan de Trump

Hamas entregó su respuesta a los mediadores en la que afirma estar dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes y entrar en negociaciones para discutir los detalles del plan de Donald Trump, según informó Al Jazeera. “El movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles del acuerdo”

Este viernes, Trump amenazó con “desatar un infierno” sobre Gaza si Hamas no respondía antes del domingo a las 18 horas de Washington. El presidente ya dijo que EEUU “apoyaría totalmente” a Israel para que “termine el trabajo” si Hamas no aceptaba.

El plan de Trump, apoyado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu -que no obstante insistió tras el anuncio en que no reconocerá un futuro Estado palestino- plantea un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes israelíes todavía retenidos por Hamas en Gaza en 72 horas, el desarme de la organización y una retirada gradual de Israel de la Franja, donde a día de hoy continúa con su campaña de destrucción masiva. Sin embargo, el texto no menciona nada sobre el final de la ocupación.

Fuentes citadas por varios medios reflejaron divisiones en el seno de Hamas entre quienes apoyan el plan porque consideran que lo importante es tener un alto el fuego y los que rechazan el desarme. Esta segunda corriente interna optaría, según fuentes, por que se incluyan aclaraciones de que la ocupación de la Franja no quede legitimada, ni criminalizada la resistencia.