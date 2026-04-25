Irán tiene la comunidad judía más numerosa de Oriente Medio fuera de Israel y Netanyahu la bombardeó

En la tarde del 6 de abril, Asef, de 65 años, y otros miembros de la comunidad judía de Teherán celebraron un oficio vespertino de Pésaj (Pascua Judía) en la sinagoga Rafi’ Nia, en pleno centro de la capital iraní, a pesar de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En el interior de la sinagoga, en penumbra, entre alfombras persas y cortinas verde menta, se recitaban versículos de la Torá y se murmuraban oraciones en voz baja. Asef, con la camisa cuidadosamente remetida y la kipá sobre la cabeza, se sentó entre los hombres. Las mujeres ocupaban el lado opuesto del templo.

El ambiente era solemne, aunque contenido. “No dejamos que el conflicto nos impidiera celebrar”, recordó Asef, y añadió que la comunidad se había esforzado por mantener sus tradiciones de la Pascua Judía pese a las dificultades de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Condenamos este ataque. Es una falta de respeto hacia nuestra fe. La comunidad judía de Irán no mantiene buenas relaciones con el Gobierno sionista israelí Presidente de la Asociación Judía de Irán

La noche ya había caído cuando se dirigió a casa: las calles estaban tranquilas, con solo unas pocas personas fuera. Cuando a la mañana siguiente se levantó para prepararse para ir al trabajo, un ataque aéreo israelí destruyó por completo la sinagoga.

El Ejército israelí alegó que la destrucción del templo fue un “daño colateral” de un ataque cuyo blanco era un comandante iraní, pero los miembros de la comunidad judía expresaron su rabia e indignación. Nadie resultó herido, aunque en ese momento un empleado se encontraba en la oficina de la sinagoga.

La mañana después del bombardeo, los miembros de la sinagoga rebuscaron entre los escombros, tratando de rescatar lo que pudieron: de entre los ladrillos destrozados y las barras de acero lograron sacar un puñado de libros religiosos y tres rollos de la Torá, aunque gran parte del patrimonio de la sinagoga quedó sepultado o destruido.

Tras desplazarse hasta el lugar para evaluar los daños, Homayoun Sameh, diputado y presidente de la Asociación Judía de Irán, lamentó que “todo está bajo los escombros”. “Incluidos algunos de nuestros volúmenes históricos”. “Condenamos este ataque. Es una falta de respeto hacia nuestra fe. La comunidad judía de Irán no mantiene buenas relaciones con el Gobierno sionista israelí”, afirmó.

Una comunidad ancestral

La comunidad judía de Irán es la más numerosa y antigua de Oriente Medio fuera de Israel. Su historia se remonta a unos 2.500 años atrás, cuando los judíos fueron exiliados hacia el este por los imperios asirio y babilónico.

Los dirigentes iraníes llevan mucho tiempo utilizando un lenguaje antisemita para expresar su hostilidad hacia Israel. En una ocasión, el expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad describió el exterminio de seis millones de judíos por parte de los nazis como un “mito”. Sin embargo, el Gobierno de Teherán sostiene que su hostilidad se dirige contra Israel como Estado, no contra los judíos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán puso de relieve la singular y compleja doble identidad de una comunidad que se encuentra en el fuego cruzado de un conflicto que, según sostiene el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se libra para proteger al Estado judío.

Hasta 1979, Irán —bajo el monarca prooccidental, el sha Mohammad Reza Pahlavi— era el aliado más cercano de Israel en la región. Tras la revolución islámica, el nuevo líder supremo del país, el ayatolá Ruhollah Jomeini, rompió las relaciones diplomáticas con Tel Aviv y desde entonces ambos países han estado en una confrontación abierta.

“Algunos hablan de una supuesta era dorada antes de la revolución de 1979, cuando Teherán y Tel Aviv eran grandes aliados, pero este fue también un periodo en el que Israel respaldó, armó y entrenó al brutal régimen del sha”, subrayó Antony Loewenstein, periodista independiente y autor del libro de investigación El laboratorio palestino (2024), quien ha pasado tiempo con la comunidad judía de Teherán.

Tras la revolución, la emigración hizo que la comunidad judía de Irán se redujera de unos 100.000 a entre 10.000 y 15.000 personas, concentradas principalmente en las grandes ciudades de Teherán, Isfahán y Shiraz.

Doble identidad: iraní y judía

“En los primeros años tras la revolución, la sociedad estaba sumida en el caos y mucha gente nos confundía con sionistas. Se confiscaron las propiedades judías y muchos judíos, asustados, buscaron refugio [en Israel]”, contó Sameh. Otros optaron por quedarse, como la familia del gran rabino de la comunidad, Younes Hamami Lalehzar, de 61 años, médico internista en el hospital judío de Teherán desde hace años. Su familia, una saga de comerciantes originaria de Yazd, en el centro de Irán, siempre se había sentido orgullosa de su doble identidad: iraní y judía.

Algunos hablan de una supuesta era dorada antes de la revolución de 1979, cuando Teherán y Tel Aviv eran grandes aliados, pero este fue también un periodo en el que Israel respaldó, armó y entrenó al brutal régimen del sha Antony Loewenstein — periodista de investigación

Hoy en día, la vibrante comunidad cuenta con unas 30 sinagogas, así como escuelas, restaurantes kosher y supermercados. El judaísmo está reconocido y protegido constitucionalmente en Irán, aunque a los judíos se les prohíbe ocupar determinados altos cargos en el Gobierno o en el Ejército. Es una comunidad que desafía cualquier categorización sencilla.

Loewenstein contó que “muchos miembros de la comunidad judía se muestran comprensiblemente cautelosos con los forasteros, la autocensura es habitual”. “Algunos son lo que yo llamaría sionistas silenciosos, mientras que otros son ferozmente críticos con los crímenes israelíes contra los palestinos y opuestos al sionismo”, dijo.

“Muchos se oponen profundamente a la presidencia [de Donald] Trump y a la destrucción israelí de la infraestructura iraní durante la guerra. El ataque aéreo israelí que destruyó una sinagoga prominente en Teherán confirmó los temores de muchos judíos iraníes de que a Israel y a Netanyahu realmente no les importa su destino”, afirmó el periodista, él mismo judío.

Muchos miembros de la comunidad judía se muestran comprensiblemente cautelosos con los forasteros, la autocensura es habitual, algunos son lo que yo llamaría sionistas silenciosos, mientras que otros son ferozmente críticos con los crímenes israelíes Antony Loewenstein — periodista de investigación

Hace unas dos décadas, Israel animó a los judíos iraníes a emigrar, ofreciéndoles incentivos económicos en un intento de provocar una migración masiva. La Sociedad de Judíos Iraníes desestimó la oferta, considerando que no eran más que “incitaciones políticas inmaduras”, y afirmó que su identidad nacional no estaba en venta.

En un servicio celebrado en la sinagoga Sukkat Shalom antes del pasado Shabat (sábado, día sagrado para los judíos), los miembros de la comunidad se hicieron eco de este sentimiento, expresando su orgullo por la larga historia de su comunidad. Setareh, una mujer de 60 años e “iraní orgullosa”, señaló que las sinagogas de Teherán no tienen guardias y “permanecen abiertas todo el día”, incluso durante la guerra.

“Las comunidades musulmana y judía conviven, no estamos separados. Todos vivimos juntos en paz”, afirmó Ayman, un hombre de 35 años: “Todos somos iraníes y este es nuestro hogar”.

Traducción de Emma Reverter