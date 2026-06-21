Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos por las amenazas de Trump

Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, según informó la agencia IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, publicó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

De acuerdo con IRNA, la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Qatar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario qatarí.

Trump amenazó a Irán con “golpearle muy fuerte de nuevo, exactamente como hicimos la semana pasada, pero más fuerte” si no detiene a sus “proxies pagados” y evita que “causen problemas”, en un mensaje en su red social Truth Social.

Además, en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán acerca del cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán Mohamed Baqer Qalibaf restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance que encabeza la delegación de su país había informado antes de las amenazas de Trump de “grandes avances” en las conversaciones, aunque sin ofrecer más detalles.

Irán consideraba favorable el principio de acuerdo con EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había afirmado este domingo que el principio de acuerdo firmado con EEUU favorece a su país, al indicar que 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Qatar serán devueltos como parte de ese acuerdo provisional.

“La totalidad de las disposiciones del memorando de entendimiento son favorables para nosotros, y los resultados de estas conversaciones y negociaciones se harán evidentes”, ha declarado Pezeshkian en una conferencia de política monetaria y bancaria en Teherán.

El mandatario iraní ha añadido que unos 6.000 millones de dólares de Irán congelados en Qatar serán devueltos como parte del memorando y ha explicado que la única exigencia de Washington es que Teherán no desarrolle armas nucleares.

“Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, ha afirmado Pezeshkian, quien reiteró que la República Islámica ha insistido en numerosas ocasiones en que no busca fabricar armas nucleares.