Israel asegura que ya retiró la mayoría de sus tropas del sur de Gaza

Un portavoz del Ejército israelí ha afirmado este sábado que la mayoría de sus tropas terrestres se han retirado del sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel han explicado a la Agencia France Presse, sin especificar el número de efectivos que incluye, que la división “ha abandonado la Franja de Gaza para recuperarse y prepararse para operaciones futuras”, aunque no ha especificado si se trata de la operación sobre Rafah con la que amenaza para derrotar a Hamas.

El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu sí ha adelantado que las tropas que permanecen en el sur Gaza “garantizarán la libertad de movimientos del Ejército así como su capacidad de llevar a cabo operaciones de inteligencia con precisión”. El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, el coronel Peter Lerner, ha explicado a la BBC que su país ha entrado en “una nueva fase” de la guerra. “Se trata de una reducción de tropas, pero aún hay más operaciones que debemos llevar a cabo”, ha explicado. “Rafah es claramente un punto clave y tenemos que desmantelar las capacidades de Hamás allí donde estén”.

La decisión del Ejército israelí llega en la fecha en que se cumplen seis meses de comienzo de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, en respuesta al atentado de Hamas que dejó más de un millar de muertos y 250 secuestrados israelíes en manos de la milicia palestina. Desde entonces, más de 33.100 palestinos han muerto por las bombas de represalia del Ejército israelí.

Este domingo, el primer ministro israelí ha reiterado que no habrá un acuerdo con Hamás si no vuelven a casa los 133 secuestrados que todavía siguen en sus manos. “Dejé (algo) claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá”, ha dicho Netanyahu en un discurso antes de reunirse con su gabinete.

El mandatario israelí no ha cedido aún a la creciente presión de la comunidad internacional para que acceda a un alto el fuego y alivie la situación humanitaria en Gaza. Netanyahu ha reiterado este domingo que “estamos a un paso de la victoria”, en referencia a la guerra declarada a Hamás, “aunque el precio que hemos pagado es muy alto y doloroso”.

Las incógnitas de la retirada de tropas

El Ejército de Israel no ha dado muchos más detalles y no está claro si esta retirada significa que se retrasa una incursión en la ciudad de Rafah, como se lleva amenazando las últimas semanas. Rafah es el refugio de más de un millón de palestinos que han huido de los ataques de Israel, que asegura que es imprescindible entrar en la ciudad para lograr su objetivo de eliminar a Hamás.

Estados Unidos, por su parte, ha reconocido este domingo que “es difícil interpretar” la decisión del Ejército israelí. “Por lo que entendemos de sus comunicados públicos, se trata de que descansen las tropas que han estado sobre el terreno durante estos meses”, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Durante una entrevista en la cadena ABC, Kirby ha añadido que “no tiene por qué ser indicativo de que haya una nueva operación para estas tropas”.

La retirada de estos efectivos terrestres se produce después de cuatro meses de combates en la zona de Jan Yunis, en el centro de la Franja de Gaza, y el mismo día que se cumplen seis meses del comienzo de la guerra, donde ya han muerto más de 33.100 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha denunciado este domingo los “seis meses de desplazamiento forzoso interminable” al que se han enfrentado cerca de 1,7 millones de residentes de Palestina desde el pasado 7 de octubre.

Los dos principales hospitales de esta ciudad sureña, el Al Amal y Naser, han quedado arrasados e inoperativos tras el asedio de las tropas israelíes durante estos meses bajo la tesis de que había presencia de supuestos combatientes en estos complejos.

Asimismo, el Ejército israelí ha informado este domingo de que, antes de su retirada, sus unidades de combate han llevado a cabo las últimas operaciones en el barrio de Al Amal para terminar de “desmantelar la infraestructura terrorista”.

El próximo objetivo de Israel en Gaza parece ser la ya anunciada incursión militar en Rafah, en el sur del enclave, donde todavía quedan, según el Ejército, cuatro batallones de Hamas. Esta incursión podría sin embargo agravar aún más la situación humanitaria en Gaza.

La operación supone una amenaza para la supervivencia de los palestinos que han huido del norte de la Franja hacia el sur y se encuentran hacinados junto a la frontera con Egipto. La difícil operación no cuenta, además, con el apoyo de Estados Unidos, que se ha negado a respaldarla a menos que Israel presente un plan viable que garantice la seguridad de los refugiados.

La retirada parcial de tropas coincide además con una nueva ronda de negociaciones en Egipto para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamas.