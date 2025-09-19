Jimmy Fallon defiende en la NBC a Jimmy Kimmel, sin miedo a Donald Trump: “No sé qué está pasando, nadie lo sabe”

Los principales rostros del late night estadounidense se están volcando con su ya excompañero Jimmy Kimmel. Después de que la cadena ABC comunicase la retirada indefinida del programa, numerosos perfiles de la industria mediática se pronunciaron al respecto. Como cabía esperar, el que hasta ahora había sido su rival en antena se ha convertido en su último defensor: Jimmy Fallon, en riguroso directo desde la NBC, recitó su monólogo más esperado para manifestar un apoyo rotundo y sin miedo a Donald Trump.

Este viernes, 19 de septiembre, Jimmy Fallon se puso al frente del mítico The Tonight Show en la NBC. “No sé qué está pasando, nadie lo sabe”, comenzó asegurando el humorista. A continuación, verbalizó una certeza absoluta a su juicio: “Sí sé que Jimmy Kimmel es un tío decente, divertido y encantador. Espero que vuelva”. Y lo cierto es que este pronunciamiento tiene una especial importancia, teniendo en cuenta que Donald Trump emitió un comunicado en el que también señalaba a Fallon.

La drástica decisión de la ABC sigue desatando oleadas de críticas, pero también elevadas dosis de preocupación en los espectadores. Como respuesta a esta situación, el presentador de The Tonight Show lanzó un contundente mensaje: “Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o nos censuren”, aseguró, dejando claro que los contenidos del programa no iban a variar. La autocensura no parece contemplarse en la redacción del late night de la NBC.

De hecho, el propio Fallon se encargó de confirmar que la cobertura sobre el viaje de Trump a Reino Unido no iba a variar. Prueba de ello fue el sarcasmo con el que se describió al presidente estadounidense: “Se le ve increíblemente guapo y con un pelo mejor que Conrad, de El verano que me enamoré”. La ironía fue una constante en el monólogo de Fallon, incluso con la sombra de su amistad con Jeffrey Epstein apareciendo en escena.

Jon Stewart, el otro grande del late night que defiende a Jimmy Kimmel

Al margen de Jimmy Fallon, otros compañeros de franja quisieron manifestarse a favor de Jimmy Kimmel. La cadena Comedy Central cuenta en su programación con el aclamado The Daily Show, un espacio de humor que se centra en parodiar las noticias de la jornada. Coincidiendo con el arranque de su última emisión hasta la fecha, Jon Stewart tomó asiento para dirigirse a los espectadores: “Supongo que es lunes, no lo sé. Tenemos otro programa divertido e hilarante que cumple con las normas de la administración”.

“Con todo este revuelo, ¿tienen razón los detractores y los críticos? ¿Está Donald Trump cortando la libertad de expresión?”, preguntó Stewart a continuación. Un grupo de siete personas absolutamente coordinadas respondieron al unísono: “Por supuesto que no, Jon. Los estadounidenses somos libres de expresar cualquier opinión que queramos. Sugerir lo contrario es ridículo”.

La cancelación de Jimmy Kimmel Live! también provocó reacciones desde que la noticia cruzase el Atlántico. Tanto El Gran Wyoming como Dani Mateo se pronunciaron desde sus respectivos espacios de laSexta, cargando directamente contra Donald Trump. Incluso José Pablo López, presidente de RTVE, emitió un mensaje en sus redes sociales para ensalzar la libertad de la corporación, comparando el caso del presentador estadounidense con Buenafuente.