La misteriosa desaparición de James Nunan, el británico que quería cruzar el Atlántico con su perra

Un barco velero a la deriva, silencioso, vacío, con una única pasajera, una perrita de nombre Thumbelina. Es la estampa que se encontró el equipo de Salvamento Marítimo de España, el pasado jueves cuando interceptó, a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, en pleno Atlántico, la embarcación de James Nunan, un británico que pretendía cruzar el océano en solitario, con la única compañía de su perrita.

En su travesía, hizo escala en Gran Canaria, donde se le perdió la pista. La última vez que sus familiares supieron de él fue el 18 de agosto, cuando habló con su madre desde Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro días después, alarmados por la falta de comunicación, notificaron su ausencia.

La propia hermana de James relata en Facebook todos los detalles de lo que la familia sabe hasta ahora. Según ella, su madre habló con él la noche del 18, y ese día su tarjeta bancaria realizó un último movimiento en un local de comida en la zona de Las Canteras.

Las autoridades, y también sus familiares, intentan ahora recomponer el puzzle de los que fueron sus últimos momentos para tratar de averiguar cómo llegó su barco hasta ese punto en el océano y qué le sucedió al joven marinero, si fue víctima de un desafortunado accidente, una imprudencia o, como apuntan miembros de su familia, de un crimen.

Lo que se sabe hasta ahora es que Nunan cenó el día 18 en el entorno de Las Canteras, donde recorrió varios locales y fue víctima de un robo. Alguien le quitó su mochila mientras esperaba un pedido de comida rápida en un kebab. La hermana de Nunan apunta que cree que también esa noche le pudieron haber robado el pasaporte ya que en el consulado de Irlanda alguien puso una denuncia por este motivo al día siguiente, el 19 de agosto. La familia, cuenta su hermana, pidió ya las grabaciones de seguridad para constatar que fue el propio James (o Jemsie, como lo llaman cariñosamente) quien notificó lo ocurrido.

Los tabloides británicos señalan que, según las cámaras de seguridad de varios locales y los testimonios de empleados del kebab, el joven estaba en un evidente estado de embriaguez.

Su hermana relató en redes que, según las grabaciones que les han hecho llegar a la familia personas que coincidieron con Nunan y su barco en Las Palmas de Gran Canaria, este visitó el bar Paddy´s Anchor Las Palmas. Allí mantuvo una conversación de unos 20 minutos con una persona y un dato importante: llevaba con él a Thumbelina, la perrita. “No estaba haciendo una escena, pero claramente había bebido un poco de más. El camarero le dio una botella de agua y le aconsejó que volviera a casa alrededor de las 22.00 horas”, escribe la hermana de Nunan en Faceboook.

Tras esa noche no hay más rastro del navegante.

El 22 se notificó su desaparición y se inició la búsqueda. El día 4 de septiembre un avión de Salvamento que realizaba un servicio al sur de Canarias avistó la embarcación. Las condiciones que presentaba el barco, con algunas velas rasgadas, sugerían que no había ningún tripulante a bordo.

Salvamento Marítimo pidió entonces a un buque que estaba en la proximidades que hiciera señales al barco para comprobar si aparecía algún tripulante, pero no fue así. Nadie contestaba desde la embarcación.

Entonces se envió a su encuentro a la Salvamar Macondo, una embarcación que, a su llegada, confirmó que no había ninguna persona a bordo. Tampoco se encontró en un primer momento a la perrita de Nunan. Se procedió después a remolcar el velero hasta el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde fue precintado y amarrado.

La hermana confirmó también que la perrita fue posteriormente hallada a bordo y que el chip que portaba verificó que era ella “sin ninguna duda”. Ahora se encuentra en un albergue municipal, relató.

También informó que la Guardia Civil confirmó que se hizo una llamada Pan-Pan –para informar una urgencia por radio– acerca del barco de Nunan antes de que su familia lo diera por desaparecido. Esta señal, en términos marítimos, indica que hay una emergencia, aunque esta no representa un riesgo mortal. “Si fuiste tú o sabes quién hizo esa llamada, por favor, danos información”, ha escrito en Facebook.

La familia insiste en pedir la colaboración de cualquier persona que haya estado en esa zona de Las Palmas de Gran Canaria cuando Nunan desapareció para que revisen vídeos o fotos en las que tal vez aparezca el joven y pueda añadirse así alguna pista que conduzca a dar con él y esclarecer qué le ocurrió.

Y plantea varios puntos sobre los que es necesario arrojar algo de luz para resolver, tal vez, esta misteriosa desaparición: quién robó la mochila, qué pasó con el pasaporte, a qué hora regresó al barco, en qué condiciones, iba él a bordo y, sobre todo, quién realizó la llamada Pan-Pan alertando de una emergencia a bordo.

“Cuanto más sabemos sobre el caso, más parece que se haya cometido un crimen”, concluye la hermana del navegante.