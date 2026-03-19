Netanyahu abre la puerta a “un componente terrestre” en Irán sin dar detalles: “No se pueden hacer revoluciones desde el aire”

Tras volver a expresar que unos de los objetivos de su guerra conjunta con Estados Unidos es “crear las condiciones para que el pueblo iraní recupere el control de su destino”, en referencia a un potencial cambio de régimen en el país persa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció que las “revoluciones” deben tener un “componente terrestre”.

“No se pueden hacer revoluciones desde el aire. Eso es cierto. No se puede hacer solo desde el aire, se pueden hacer muchas cosas desde el aire... Pero también tiene que haber un componente terrestre”, dijo en conferencia de prensa.

El líder israelí expresó que existen “muchas posibilidades para un componente terrestre”, pero dijo a los periodistas que no revelará cuáles son. Desde el inicio de la guerra, muchos expertos han cuestionado los objetivos de Netanyahu en Irán, entre ellos el de un cambio de régimen a través de ataques aéreos.

En respuesta a las preguntas de la prensa, Netanyahu aseguró que hay “mucha tensión” y “fisuras” entre los altos cargos del régimen tras el asesinato de Alí Jamenei. “Vamos a golpearles una y otra vez”, añadió, además de afirmar que la “autoridad y el control” que tenía el anterior líder supremo “no se va a trasladar a nadie”.

Netanyahu indicó que cree que si el país “se agrieta lo suficiente” el “régimen podría cambiar”. “¿Está garantizado? No. Depende del pueblo iraní”, reiteró.