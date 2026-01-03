Nicolás Maduro Guerra llamó a la lucha armada en Venezuela y denunció el secuestro de su padre

El diputado de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro Guerra confirmó este sábado la captura de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de fuerzas de los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el dirigente conocido como “Nicolasito” denunció una “agresión militar colonial” cuyo objetivo final sería el control de los recursos petroleros y minerales de Venezuela.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas a activar los planes de movilización”, expresó el diputado, quien además reveló que, antes de su captura, Maduro firmó un decreto de conmoción exterior que ordena el paso inmediato a la “lucha armada” en todo el territorio nacional.

Se desconoce el paradero actual de Maduro Guerra, las Fuerzas Armadas bolivarianas habrían iniciado despliegues en puntos estratégicos bajo la consigna de “fusión popular-militar-policial”.

La comunidad internacional observa con alarma este desenlace, que ya ha provocado el cierre de fronteras por parte de países vecinos y un pedido de intervención urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del presidente colombiano Gustavo Petro.

El continente enfrenta su crisis más profunda en décadas, con el riesgo inminente de una guerra civil o un conflicto regional de gran escala.

Con información de NA

JIB